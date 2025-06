Barcelona SC: Por esta razón Ismael Rescalvo tiene listo el panorama para su llegada

La derrota 2-1 del Deportes Tolima ante el DIM el pasado domingo 15 de junio, que significó su eliminación del torneo colombiano, refuerza la posibilidad de que el entrenador Ismael Rescalvo asuma la dirección técnica de Barcelona. Aún es extraoficial, pero la posibilidad está latente.

Aunque eliminado, el equipo colombiano tiene un compromiso pendiente. Se enfrentará a Junior el próximo jueves 19 de junio en un partido que solo servirá para completar el calendario, ya que no hay opciones de avanzar a la final de la competencia.

Una vez que cumpla su último compromiso con el Tolima, Ismael Rescalvo podría tener vía libre para asumir el mando del plantel principal del Ídolo. A pesar de que la baraja de candidatos incluye otros nombres, el del exentrenador de Emelec es el que más resuena en el conjunto amarillo.

Segundo Castillo (d), entrenador del Barcelona SC. FREDDY RODRÍGUEZ

La posible llegada de Ismael Rescalvo a Barcelona SC se daría en reemplazo de Segundo Castillo, quien parece tener los días contados al frente de los 'Toreros'. Un indicio de esto fue que Castillo no habló con los medios de comunicación tras la reciente derrota en LigaPro contra Manta este sábado.

Antes de la eliminación de su equipo, la semana pasada, Rescalvo fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a Barcelona SC. En ese entonces, con chances de avanzar en el cuadrangular, el ext´écnico dl Bombillo aseguró que no existía ningún tipo de acuerdo.

¿Qué dijo Rescalvo sobre su llegada a Barcelona SC?

Al ser preguntado sobre los rumores que lo vinculan con los toreros, el estratega español afirmó: "No tengo nada que decirte. Llevo muchos años trabajando en Ecuador, y si bien en otras ocasiones me han contactado para dirigir, en este momento no hay nada definido. Estoy completamente centrado en mi Tolima; lo que tenga que venir, ya vendrá, pero mi compromiso con mi equipo es total".

¿Por qué equipos pasó Ismael Rescalvo?

Hasta el cierre de esta nota todavía no se confirma de manera oficial que Rescalvo llegará Barcelona, no obstante, en caso de darse sería su retorno a Ecuador tras la salida de Emelec en 2022. Después de eso dirigió a The Strongest de Bolivia, Mazatlán de México y Deportes Tolima de Colombia.

