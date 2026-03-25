Richard Carapaz sigue ascendiendo en la clasificación de la Volta a Catalunya

El ciclista ecuatoriano, líder del EF Education-EasyPost, llegó con el pelotón de favoritos en la tercera etapa de la Volta

Richard Carapaz se ubica en el top15 de la Volta a Catalunya.

La tercera etapa de la Volta a Catalunya 2026, cumplida este miércoles 25 de marzo, dejó buenas sensaciones y un ascenso en la clasificación general para el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, líder del EF Education-EasyPost.

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La jornada, que se esperaba sea de transición, estuvo marcada por una escapada en llano de los dos favoritos al título de la carrera, Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike) y Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que acabó en caída, a unos 500 metros de meta, del ciclista belga, que propició la victoria del líder, el francés Dorian Godon.

La segunda victoria de etapa en la presente edición de la ronda catalana del ciclista del Ineos Grenadiers, vencedor en la jornada inaugural, quedó en un segundo plano por el pulso entre el dos veces ganador del Tour de Francia y el bicampeón olímpico en los últimos 27 kilómetros.

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Cuando todo parecía que se viviría un emocionante duelo entre ambos ciclistas, Evenepoel sufrió una caída inesperada antes de entrar en la rotonda previa a la última recta a meta, donde su rival aflojó el ritmo y permitió una llegada masiva del pelotón, entre los que se encontraba el tricolor Richard Carapaz.

En ese escenario, Godon fue el más rápido con un tiempo de 3 horas, 43 minutos y 33 segundos, el mismo que firmaron los favoritos, y disfrutará de un día más, quizás será el último, del maillot de líder con una ventaja anecdótica de 11 y 16 segundos sobre Evenepoel y Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5), segundo y tercero, respectivamente.

Ascenso en la general

Richard Carapaz, tras la tercera etapa de la Volta a Catlunya, pasó de la casilla 18 a la 15 de la clasificación general, a 20 segundos del líder de la competencia Dorian Godon.

Clasificación E 3 Volta a Catalunya. ¿Latinoamericanos? 👇

1. D. Godon 🇫🇷

15. J. Vingegaard +0 🇩🇰

23. Richard Carapaz +0 🇪🇨

47. E. Rubio +0 🇨🇴

56. S. Buitrago +0 🇨🇴

61. A. Cepeda +0 🇪🇨

84. M. López +0 🇪🇨

86. N. Quintana +0 🇨🇴

101. S. Florez +2:20 🇨🇴

106. R. Evenepoel +0 🇧🇪

👇 pic.twitter.com/0uCl4EDy3C — metiendopedal (@metiendopedal) March 25, 2026

El jueves 26 de marzo, la cuarta jornada presenta un escenario favorable para la Locomotora del Carchi, ya que será la primera de las tres en los Pirineos, un escenario apto para los escaladores como el tricolor.

Será la etapa más larga, de 173 kilómetros, con salida en Mataró (Barcelona), cerca del mar, y llegada a los 2.110 metros de la meta ubicada en la estación de esquí de Vallter, de categoría especial, tras ascender en los primeros kilómetros el Coll de Parpers (tercera categoría) y el Alt de Sant Feliu de Codines (segunda categoría).

Sigue en vivo la etapa 4 de la Volta

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