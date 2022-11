Uno de los países más seguros y estables del mundo esconde un lado oscuro que muchos ignoran. Siendo uno de los lugares más restrictivos de Medio Oriente; gracias a la ley islámica, el Gobierno catarí insiste en que los aficionados acaten sus leyes.

Rod Stewart rechazó más de un millón de dólares para actuar en Qatar Leer más

Muchas de sus condiciones ponen en 'jake' a los extranjeros, quienes desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre deberán seguir un estricto código de comportamiento durante su estancia en Qatar.

Conoce que esta prohibido en el país anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol 2022.

LO QUE NO PODRÁS INGRESAR AL PAÍS

Carne de cerdo o derivados del mismo

Bebidas alcohólicas

Drogas

Semillas comestibles

Especias

Material pornográfico o obsceno

Juegos artificiales

Armas de toda índole

Trofeos de caza

Ciertos medicamentos como morfina y tramadol.

Libros religiosos

VENTA Y CONSUMO DE ALCOHOL

Shakira no cantará en el Mundial Qatar 2022 Leer más

El consumo de bebidas alcohólicas esta restringido. Dentro de la vía pública es ilegal el consumo de alcohol, también es muy mal visto portar licores aunque no se estén bebiendo. No obstante, para el Mundial se permitirán ciertas excepciones como tomar en hoteles, bares autorizados y en los estadios.

Las drogas son igual de ilegales. Quien no acate estas condiciones serán sancionados o incluso detenidos.

CÓDIGO DE VESTIMENTA

Qatar se caracteriza por ser un país conservador y religioso que se rige por sus costumbres musulmanas. Es por ello que las reglas al momento de vestir son muy estrictas.

A pesar de que la página oficial de Qatar promueve el turismo y la flexibilidad a la hora de vestir. Las leyes prohíben ciertas prendas sobre todo para las mujeres.

Artistas que le dijeron "no" a Qatar 2022 Leer más

No se permite usar pantalones o shorts cortos por encima de la rodilla, no es permitido usar ropa rasgada; así que es esos jeans rotos están totalmente prohibidos en Qatar. No a las camisetas sin manga; las hombros deben estar cubiertos en todo momento, no se puede usar prendas con frases o dibujos con mensajes ofensivos; ya sea de índole político, religioso u obsceno.

Para las mujeres, no esta permitido los escotes pronunciados, aunque es aconsejable no usarlos definitivamente. Vestido cortos y minifaldas ni pensarlo, bikinis y leggins también son parte de las prendas que no se pueden usar.

Bonus plus

En caso de visitar alguna mezquita o edificio gubernamental, deberás usar una shayla, que es el velo característico árabe con la que las mujeres se cubren parte del rostro y cabello.

MUESTRAS DE CARIÑO

Parejas heterosexuales y homosexuales se tendrán que abstener de mostrarse cariño en público. Los abrazos, besos e incluso tomarse de la mano está totalmente prohibidos. No es bien visto en la sociedad catarí que las personas muestren afecto a sus parejas en la vía pública.

CÁRCEL PARA LOS INFIELES

Las personas que tengan relaciones íntimas fuera del matrimonio durante el Mundial de Qatar, sufrirán una pena de cárcel de hasta 7 años. El motivo se debe a que la legislación del país esta basada en el islán.

NO SE PUEDE INSULTAR

Gustavo Alfaro ya tiene sus once en mente para el debut de la Tri en Qatar Leer más

Cualquier acto de agresión verbal o física en Qatar será considerado un delito punible con multas, privación de libertad e incluso en algunos casos a la deportación del país. Es recomendable también evitar hacer cualquier gesto que pueda ser considerado de mal gusto u ofensivo.

TOMAR FOTOS O VIDEOS

Al momento de fotografiar deberás tener mucho cuidado pues no esta permitido fotografiar edificios gubernamentales o instituciones del país. Lugares como mezquitas también entran en esta lista, así mismo como centros comerciales, sitios militares, como también ciertas áreas externas del aeropuerto.

La mujeres de esta cultura no son la excepción a la regla, pueden tener graves problemas si intentas fotografiar a una mujer musulmana.

NO GRITAR EN PÚBLICO

La efusividad en espacios abiertos está prohibida, pues gritar en las calles o al aire libre tampoco es permitido. Deberás esperarte a llegar al estadio.

CASTIGO A LA HOMOSEXUALIDAD

Cristiano Ronaldo será baja en amistoso de Portugal ante Nigeria por gastritis Leer más

En Qatar las personas del colectivo LGTBQ+ no son bienvenidos, este es uno de los más de setenta países del mundo en el que ser gay es considerado un delito. La ley establece penas de entre 1 y 3 años para actos es espacios abiertos.

El artículo 290 dice que "quien haga gestos, se atreva a decir o cantar cosas inmorales o hacer actos obscenos en espacios públicos o abiertos será castigado con hasta 6 años de prisión y una multa de hasta 3.000 riyals" (moneda local).

Para los gays y lesbianas musulmanes las sanciones son aún más fuertes, ellos podría enfrentar la pena de muerte, pues para ellos se rige la sharia o ley islámica.

¿Se puede cambiar la ley de un país solo para el mundial?

Pese a que la respuesta es compleja hay antecedentes que demuestran que sí.

Para el Mundial 2014 en Brasil la FIFA presionó al Gobierno brasileño para permitir la venta de alcohol en estadios y no afectar a auspicios.

Las críticas en redes sociales por las estrictas leyes para los turistas despierta una voz de protesta; la comunidad LGTBQ+ siente que sus derechos están siendo minimizados.