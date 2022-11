La organización del Mundial de Qatar 2022 y la FIFA ya tienen todo preparado para el show de apertura este 20 de noviembre de 2022, en la cual Ecuador y el país anfitrión darán inicio al torneo.

Sin embargo, desde Amnistía Internacional hasta el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han señalado los múltiples problemas que han rodeado a la organización, especialmente el tratamiento a los obreros migrantes. Además, el país es restrictivo también con los derechos de la mujer, que ha de ser tutelada por un familiar masculino en buena parte de sus decisiones vitales, y también castiga en su Código Penal la diversidad sexual.

Entonces, aunque parecería que nadie quiere perderse la cita, hay artistas que se negaron a participar debido a las leyes y restricciones del país catarí, explicando que estarían encantados de visitar Qatar el día en el que cumplan con los compromisos adoptados en materia de Derechos Humanos.

"Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol", señaló Dua Lipa.

Mientras que Ibai Llanos le dijo hace unos días a sus más de 10 millones de seguidores en Twitch, que le había ofrecido llevarlo al Mundial en el avión de la Selección y que lo había rechazado: “¿Sabéis la cantidad de sponsors, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial?”, le dijo a su público.

El cantante británico, Rod Stewart, por su parte dijo “me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses para tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir".

Inauguración del mundial

Artistas como Shakira, Black Eyed Peas, Jason Derulo, J Balvin y Robbie Williams estarían en Doha, tanto en la ceremonia inaugural como en los shows que se realizarán a lo largo del mundial.

La banda surcoreana BTS confirmó también la presencia de Jung Kook, cantante de la agrupación para el show de apertura.

Polémica en redes sociales

La críticas en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos usuarios critican a los artistas que aceptaron participar en el Mundial. El problema se basa en la falta de derechos que tienen las mujeres y la comunidad LGTBQ+ en el país catarí.