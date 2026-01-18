Real Sociedad vs FC Barcelona HOY: Alineaciones y canales para ver EN VIVO | LaLiga

En condición de visitante, el Barça tendrá una nueva oportunidad para seguir como líder del balompié español

La Jornada 20 de LaLiga EA Sports nos regala este domingo 18 de enero uno de los platos fuertes del campeonato. La Real Sociedad recibe en el Reale Arena (Anoeta) al FC Barcelona, en un choque de trenes que comenzará a las 15:00 (hora de Ecuador) / 21:00 (hora de España).

Lea también: Crisis en Emelec: Cronología de los problemas y deudas con el presidente Jorge Guzmán

Ambos conjuntos llegan con la moral por las nubes tras sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Rey durante la semana. Sin embargo, los objetivos en el torneo regular obligan a no dar tregua.

Real Sociedad vive una metamorfosis positiva. Desde que Pellegrino Matarazzo asumió el banquillo a finales de diciembre, la Real no sabe lo que es perder. Los locales buscan aprovechar este envión anímico para cobrarse la revancha de la primera vuelta, donde cayeron 2-1 en territorio catalán.

Lamine Yamal (i) es una de las figuras de FC Barcelona. CORTESIA

Barcelona SC vs Inter Miami: Esta cláusula firmó Lionel Messi para jugar en Guayaquil Leer más

FC Barcelona es un líder intratable. El equipo de Hansi Flick llega en el mejor momento de la temporada. Tras proclamarse campeones de la Supercopa de España ante el Real Madrid la semana pasada y vencer al Espanyol en el derbi, los culés lideran la tabla con 49 puntos. Su misión es clara: mantener la distancia en la cima y prolongar su racha ganadora.

La última vez que enfrentaron ambos equipos fue el 28 de setiembre de 2025 y el conjunto culé, haciendo de local en aquella ocasión, se quedó con el triunfo 2-1 con los tantos de Jules Koundé y Robert Lewandwski. Para los visitantes anotó Álvaro Odriozola.

Alineaciones posibles entre Real Sociedad vs FC Barcelona

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Soler, Turrientes; Kubo, Brais, Guedes; y Oyarzabal.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

Canales dónde ver el partido de FC Barcelona ante Real Sociedad

El cotejo entre Real Sociedad y Barcelona, por la fecha 20 de LaLiga se podrá ver por televisión en directo a través del canal DAZN. También se podrá seguir el partido a través de las señales de ESPN y Disney + Premium.

EN VIVO | Real Sociedad vs FC Barcelona | LaLiga

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!