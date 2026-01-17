Real Madrid vs Levante: previa, alineaciones y cómo ver EN VIVO LaLiga 2025-26

Real Madrid enfrenta a Levante con la obligación de ganar para recortar distancia con el FC Barcelona. Conoce la hora y canal

Real Madrid recibirá a Levante este sábado 17 de enero de 2026, desde las 08:00 (hora de Ecuador) en el estadio Santiago de Bernabéu, en el marco de la fecha 20 de LaLiga 2025-26.

El conjunto merengue afronta este compromiso con la obligación de sumar tres puntos que le permitan recortar distancia con el líder FC Barcelona y mantenerse firme en la lucha por el título.

Debut de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid

El partido entre Real Madrid y Levante contará con varios condimentos especiales, entre ellos el debut oficial de Álvaro Arbeloa como director técnico del cuadro blanco.

Mbappé sería titular en Real Madrid. EFE

El exdefensor asume el reto de guiar a un equipo que actualmente se ubica en la segunda posición de la tabla con 45 puntos, a cuatro del Barcelona, que lidera con 49 unidades.

Las bajas del Real Madrid para enfrentar a Levante

Para este encuentro, Real Madrid presenta algunas bajas sensibles. No estarán disponibles Éder Militao, Trent Alexander-Arnold ni el portero Andriy Lunin, todos fuera por lesión.

Sin embargo, la gran noticia para los hinchas madridistas es el regreso de Kylian Mbappé, quien comandará el ataque junto a Vinícius Júnior y Rodrygo.

La alineación de Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen y Carreras; Tchouaméni, Valverde y Bellingham: Vinícius, Rodrygo y Mbappé.

Levante llega en zona de descenso y con urgencia de puntos

Por su parte, Levante llega al Bernabéu con la necesidad urgente de sumar. El equipo dirigido por Luís Castro se encuentra en la zona de descenso, ocupando el puesto 19 de la clasificación con apenas 14 puntos.

El conjunto granota no podrá contar con Unai Elgezabal por lesión, aunque sí tendrá disponibles a jugadores importantes como Iván Romero, Carlos Álvarez e Iker Losada.

La alineación de Levante: Ryan; Toljan, Fuente, Matturro y Sánchez; Arriaga, Martínez y Álvarez; y Tunde, Losada y Romero.

Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Levante en Ecuador

En Ecuador, el partido entre Real Madrid y Levante se podrá ver EN VIVO a través del canal de televisión pagada DSports y la plataforma digital DGO, que transmitirán todas las incidencias de este atractivo duelo de la fecha 20 de LaLiga 2025-26.

