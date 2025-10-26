Real Madrid vs. Barcelona hoy EN VIVO: sigue aquí el Clásico de LaLiga

EN VIVO: Sigue el Real Madrid vs. Barcelona en el Clásico de LaLiga

VInícius (i) es una de las cartas de gol de Real Madrid para el duelo ante FC Barcelona

Desde las 10:15 de este domingo 26 de octubre se disputa el Clásico de España. El Real Madrid recibe al FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu, en un duelo que paraliza al mundo por la enorme cantidad de aficionados que siguen a ambos clubes.

Corresponde a la fecha 10 de LaLiga: el Madrid llega como líder con 24 puntos, producto de ocho victorias y un empate, mientras que el Barça suma 22 unidades tras siete triunfos, un empate y una derrota.

Alineaciones del Real Madrid vs Barcelona

¿Qué mismo pasará?

El clásico español llega con LaLiga en juego y con el Real Madrid de Xabi Alonso instalado en la cima con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona. El equipo de Hansi Flick, necesitado de un triunfo que reactive su candidatura, se aferra al poder ofensivo de sus jóvenes figuras.

El foco estará en Lamine Yamal y Kylian Mbappé, símbolos de dos generaciones y estilos opuestos.

Yamal representa el futuro culé y la ilusión de un equipo que busca reencontrar su esencia tras la era Messi.

Aunque el historial reciente favorece al Barça, que ha ganado seis veces en el Bernabéu en la última década, el presente marca diferencias. Los blancos llegan con confianza y continuidad, mientras que los azulgranas intentan recuperar su brillo y credibilidad futbolística.

El problema de los árbitros

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, lanzó duras críticas al Real Madrid al acusarlo de “condicionar a los árbitros” mediante su canal de televisión, calificándolo como “una estrategia para ganar”.

Laporta aseguró que el club blanco “ha generado un ambiente injusto”, pero enfatizó que el Barça no caerá en el victimismo: “Iremos al Bernabéu a ganar”. Confió en el trabajo de Hansi Flick y su cuerpo técnico pese a las bajas y pidió unidad a la afición: “El Barça es un sentimiento casi invencible”.

EN VIVO: Real Madrid vs. Barcelona

