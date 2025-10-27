Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Atlético de Madrid
Atlético de Madrid apelará a la efectividad de Julián 'La Araña' Álvarez (c-d) para destrabar el partido.cortesía

Real Betis vs. Atlético de Madrid EN VIVO: sigue aquí el partido de LaLiga española

Pellegrini vuelve a enfrentarse al Atlético de Madrid de Simeone, buscando su segundo triunfo ante su mayor desafío en España

  • Redacción Expreso

Se acerca el cierre de la fecha 10 de La Liga de España con un emocionante enfrentamiento: Real Betis recibe al Atlético de Madrid. Este duelo es especialmente significativo porque marca un nuevo capítulo en la rivalidad entre los técnicos Manuel Pellegrini y Diego Simeone. El chileno se enfrenta a la que muchos consideran su "bestia negra" en el fútbol español.

(Lea también: ¿Quién es Gabriel Villamil, de Liga de Quito, que sueña con la Copa Libertadores?)

Historial desfavorable del Betis y su última victoria

El historial entre ambos estrategas inclina claramente la balanza hacia el argentino. En 14 encuentros previos, Diego Simeone ostenta 9 victorias, frente a solo una para el 'Ingeniero', con 4 empates

Sin embargo, hay un dato que llena de esperanza al Betis y a sus aficionados: la única victoria de Pellegrini fue la última vez que se vieron las caras. En la temporada pasada, el Real Betis se impuso en el Metropolitano con un autogol de Giménez, dejando un antecedente positivo de cara a este compromiso.

Real Betis
Real Betis busca una victoria que lo trepe a la cuarta casilla de LaLiga.cortesía
Gonzalo Plata

Gonzalo Plata habría salido de fiesta antes del partido de Flamengo contra Racing

Leer más

El equipo bético llega a este choque con una racha positiva de 8 partidos sin conocer la derrota. Su última caída fue a fines de agosto. Este excelente momento futbolístico es un factor clave que podría ayudar a Pellegrini a revertir el historial adverso.

RELACIONADAS

Detalles del Real Betis vs. Atlético de Madrid: hora y dónde verlo

El encuentro está programado para el lunes 27 de octubre, a las 15:00 horas de Ecuador. El partido se disputará en el Estadio La Cartuja en Sevilla, ya que el Benito Villamarín se encuentra en proceso de remodelación.

Para los aficionados en Ecuador, la transmisión en vivo de este imperdible duelo de La Liga estará a cargo de DSports de DirecTV. Vía streaming, el partido podrá seguirse a través de la plataforma de pago DGO.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Gonzalo Plata aclara su presencia en discoteca antes del partido ante Racing

  2. ¿Cuánto cuesta la entrada al Museo Municipal de Guayaquil?

  3. ¿Cambian las preguntas de la Consulta Popular? El texto final que irá en la papeleta

  4. Enner Valencia brilla con dos goles con Pachuca y enciende alarmas por lesión

  5. Clima de 10 días para Quito: pronóstico para cierre de octubre e inicio de noviembre

LO MÁS VISTO

  1. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  2. Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

  3. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  4. ¿Qué efectos genera la restricción de la ATM en la Terminal Terrestre de Guayaquil?

  5. Quito recupera el libre tránsito en Conocoto tras retiro de un cerramiento ilegal

Te recomendamos