Real Betis vs. Atlético de Madrid EN VIVO: sigue aquí el partido de LaLiga española

Pellegrini vuelve a enfrentarse al Atlético de Madrid de Simeone, buscando su segundo triunfo ante su mayor desafío en España

Atlético de Madrid apelará a la efectividad de Julián 'La Araña' Álvarez (c-d) para destrabar el partido.

Se acerca el cierre de la fecha 10 de La Liga de España con un emocionante enfrentamiento: Real Betis recibe al Atlético de Madrid. Este duelo es especialmente significativo porque marca un nuevo capítulo en la rivalidad entre los técnicos Manuel Pellegrini y Diego Simeone. El chileno se enfrenta a la que muchos consideran su "bestia negra" en el fútbol español.

Historial desfavorable del Betis y su última victoria

El historial entre ambos estrategas inclina claramente la balanza hacia el argentino. En 14 encuentros previos, Diego Simeone ostenta 9 victorias, frente a solo una para el 'Ingeniero', con 4 empates.

Sin embargo, hay un dato que llena de esperanza al Betis y a sus aficionados: la única victoria de Pellegrini fue la última vez que se vieron las caras. En la temporada pasada, el Real Betis se impuso en el Metropolitano con un autogol de Giménez, dejando un antecedente positivo de cara a este compromiso.

Real Betis busca una victoria que lo trepe a la cuarta casilla de LaLiga. cortesía

El equipo bético llega a este choque con una racha positiva de 8 partidos sin conocer la derrota. Su última caída fue a fines de agosto. Este excelente momento futbolístico es un factor clave que podría ayudar a Pellegrini a revertir el historial adverso.

Detalles del Real Betis vs. Atlético de Madrid: hora y dónde verlo

El encuentro está programado para el lunes 27 de octubre, a las 15:00 horas de Ecuador. El partido se disputará en el Estadio La Cartuja en Sevilla, ya que el Benito Villamarín se encuentra en proceso de remodelación.

Para los aficionados en Ecuador, la transmisión en vivo de este imperdible duelo de La Liga estará a cargo de DSports de DirecTV. Vía streaming, el partido podrá seguirse a través de la plataforma de pago DGO.

