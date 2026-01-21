Rally de Montecarlo: punto de partida de la pugna de Ogier por su décima corona

El Campeonato Mundial de Rally arranca con un Ogier con 50 victorias y 9 títulos, igualando el récord de Sébastien Loeb

La 54 edición del Campeonato del Mundo de Rallys (WRC) comienza entre este jueves 22 de enero y el domingo 25 con el legendario Rally de Montecarlo, primera de las 14 pruebas programadas de un certamen en el que defiende el título el francés Sébastien Ogier, que tratará de sumar el décimo al volante de un Toyota GR Yaris para deshacer el empate a nueve con su compatriota Sébastien Loeb.

Ogier, que de nuevo tiene un programa parcial para disputar diez rallys, lidera un equipo Toyota Gazoo Racing en el que se mantienen el británico Elfyn Evans, el japonés Takamoto Katsuta y el finlandés Sami Pajari y al que se incorpora el sueco Oliver Solberg, que disputará su primera temporada completa tras haber corrido a tiempo parcial para Hyundai en 2022.

Solberg ocupa la vacante que deja el bicampeón finlandés Kalle Rovanperä, que deja el WRC para dedicarse a las carreras de monoplazas con Toyota en el Campeonato de Super Fórmula.

Los equipos se van preparando para el Rally

El equipo M-Sport (Ford Puma) cuenta en 2026 de nuevo con el irlandés Josh McErlean, al que se une su compatriota Jon Armstrong, procedente del Europeo de Rallys. El luxemburgués Grégoire Munster estará de momento en Montecarlo, mientras que el letón Martinš Sesks seguiría con un programa parcial de siete pruebas.

Thierry Neuville, campeón en 2024, sigue liderado al equipo Hyundai Shell Mobis, el que cuenta con un mayor número de pilotos. El belga se une al francés Adrien Fourmaux como piloto a tiempo completo, mientras que habrá un tercer coche en el que se turnarán el finlandés Esapekka Lappi, el español Dani Sordo y el neozelandés Hayden Paddon, que vuelve a un máximo nivel en el que no está desde el Rally de Australia de 2018.

Lappi y Sordo también regresan al equipo tras sus anteriores campañas parciales en 2024 con un equipo en el que ya no está el estonio Ott Tänak, que anunció su retirada indefinida al final de la pasada temporada.

