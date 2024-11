'Rafa' Nadal se despide del tenis profesional con un emotivo mensaje en la Copa Davis

Un legado inolvidable. Rafa Nadal nunca olvidará el 19 de noviembre de 2024. Ese día, ante un abarrotado pabellón Martín Carpena en Málaga, con 10.700 espectadores en sus gradas, se despidió como tenista profesional, aunque con un sabor amargo por la eliminación temprana en cuartos de final de una Copa Davis especial, en casa y ante una afición que lo idolatra.

Han pasado más de veintitrés años desde aquel 29 de abril de 2002, cuando Nadal consiguió su primera victoria en el circuito profesional en el ATP 250 de Mallorca. Con 15 años y 330 días, se convirtió en el jugador más joven en ganar un partido de un torneo oficial del circuito internacional, tras imponerse al paraguayo Ramón Delgado, número 81 del mundo en ese momento.

Desde entonces, hasta este 19 de noviembre de 2024, su carrera ha estado marcada por innumerables éxitos. Nadal acumuló dos medallas de oro olímpicas y 92 títulos, de los cuales 22 son Grand Slams (14 Roland Garros, 2 Abiertos de Australia, 4 Abiertos de Estados Unidos y 2 Wimbledon). También ganó cinco Copas Davis, una competición que siempre consideró especial por ser en equipo y representar a España.

Nadal pone fin a su carrera en la Copa Davis

Precisamente en la Copa Davis, en la que debutó en 2004, Nadal dijo adiós veinte años después. Esta vez, a diferencia de su debut en Sevilla, no pudo celebrar el título en otra ciudad andaluza, Málaga.

Nadal abrió la eliminatoria de cuartos ante Países Bajos, enfrentándose a Botic van de Zandschulp. Durante el partido, Nadal no se mostró cómodo y cometió errores en el primer set que terminaron afectándolo. Fue superado por su rival, que supo explotar sus debilidades, llevándose la victoria con un marcador de 6-4 y 6-4 en una hora y cincuenta y dos minutos.

Después, desde el banquillo y como un aficionado más, Nadal apoyó a sus compañeros. Carlos Alcaraz logró una victoria frente a Tallon Griekspoor, pero la dupla de Alcaraz y Marcel Granollers cayó ante Van de Zandschulp y Wesley Koolhof, sellando así la eliminación de España.

Nadal fue aplaudido de pie

A pesar del amargo final, la afición española reconoció la grandeza de Nadal como tenista y se unió al emotivo homenaje que le preparó la organización. Rodeado de sus compañeros de selección (Marcel Granollers, Roberto Bautista, Pedro Martínez y Carlos Alcaraz), el seleccionador (David Ferrer) y su entrenador (Carlos Moyá), Nadal recibió el cariño de los asistentes al Martín Carpena. "Gracias", fue la palabra que más se repitió en sus emotivas palabras de despedida.

El tenista español Rafa Nadal (d) saluda al capitán del equipo, David Ferrer tras su derrota ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp. Agencia EFE

"Las gracias las tengo que dar a tanta gente que es difícil empezar. Gracias a todos vosotros, el público. Sinceramente, han sido veinte años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas. En los momentos buenos, me ayudabais a ganar el siguiente punto y en los malos me ayudabais a seguir peleando. Me he sentido muy afortunado por sentir tanto cariño alrededor de todo el mundo, especialmente aquí en España", declaró emocionado Nadal.

Aunque admitió que la Copa Davis no se desarrolló como él hubiera querido, Nadal destacó que siempre dio lo mejor de sí y agradeció el apoyo recibido a lo largo de su carrera. "La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento. No estoy cansado de jugar al tenis, pero el cuerpo no quiere y hay que aceptar la situación. Me siento muy privilegiado de haber convertido una de mis aficiones en mi profesión", confesó.

Rafa Nadal también quiso agradecer a su equipo por su apoyo constante, mencionando que su intención siempre fue mantener pocas personas a su alrededor para construir relaciones más allá de lo profesional. El tenista balear reconoció que se va del mundo del tenis habiendo hecho muchos amigos y con la tranquilidad de dejar un legado. "Me voy con la tranquilidad de dejar un legado. Estoy tranquilo porque tengo una gran familia alrededor que me ayuda en todo lo que necesito", concluyó.

Sobre la pista, Nadal recibió una placa de homenaje de manos de David Haggerty, presidente de la Federación Internacional de Tenis, y de Miguel Díaz, presidente de la Federación Española de Tenis. Además, se proyectó un vídeo homenaje con mensajes de reconocidas figuras del deporte internacional, como David Beckham, Raúl González, Iker Casillas, Andrés Iniesta, Novak Djokovic, Juan Martín del Potro, Serena Williams, Roger Federer y Sergio García.

El homenaje finalizó con unas sentidas palabras de David Ferrer, amigo y ahora seleccionador. "Se ha dicho todo de ti. Has dado ejemplo como persona y jugador. La mejor educación es el ejemplo y tú has sido nuestro ejemplo. Para acabar, hay personas que son recordadas eternamente, y tú serás recordado eternamente", afirmó Ferrer.

