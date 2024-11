Copa Davis: La presencia de Nadal en la final no asegura que vaya a jugar

Feliciano López, director de las finales de la Copa Davis que se disputarán a partir del 19 de noviembre en Málaga, donde se despedirá del tenis Rafael Nadal, considera que el capitán español, David Ferrer, y el propio Nadal sabrán aunar un adiós “especial”, anteponiendo el interés del equipo por sobre el ego del ex número uno del tenis mundial.

“Conozco muy bien a David y a Rafa y estoy convencidísimo de que lo que más quieren los dos es el bien del equipo. Van a priorizarlo ante cualquier circunstancia. Con eso es imposible que algo salga mal. Además, son muy amigos, se aprecian mucho y eso ayuda”, aseguró López.

“La despedida de Rafa es algo muy especial, pero a la hora de decidir si juega o no juega (en Málaga) los dos van a tener claro que la prioridad es el equipo. Conociendo a Rafa, sabemos que no es alguien que anteponga su ego, es lo último que haría. No va a haber problema con eso, los dos se conocen y se respetan y quieren lo mejor”, dijo el director al comentar el difícil papel de David Ferrer cuando le toque elegir a los jugadores que saltarán a la pista en el Martín Carpena.

Algunos datos de la ceremonia de despedida

La cita “va a ser muy especial para Rafa”, admitió. “Todos quieren estar allí. Es confidencial, no puedo dar más detalles, pero vamos a intentar destacar su legado y su enorme carrera”, dijo López, que desveló que lo complicado será elegir el momento del homenaje.

“Es muy difícil, porque lo más importante es, y Rafa ha sido muy claro, no hacer nada que pueda afectar al equipo. La prioridad es España. Una vez termine su participación haremos algo, pero no sabemos cuándo será esa celebración, hay muchas incertidumbres. Tendremos todo planeado pero el momento lo decidiremos sobre la marcha”, indicó.

López no cree que la magnitud de Nadal y de su despedida puedan hacer sombra a la final de la Davis, en la que estará el título en juego y participarán tenistas de la talla de Jannik Sinner o Carlos Alcaraz.

“Rafa fue muy claro en este punto. La Copa Davis es tan importante que esto no va a opacar la competición. Rafa no quiere que sea así”, insistió.

