Kaviedes agradece tras 23 años de la clasificación de Ecuador al primer Mundial

Este jueves, se cumplirán 23 años desde aquel miércoles 7 de noviembre de 2001, cuando Ecuador logró clasificar a un Mundial de fútbol. Pero aquel día pasó algo increíble. La Tri, con gol de Jaime Iván Kaviedes al minuto 72, empató 1-1 ante Uruguay. Con ese resultado y al grito de "¡Si se puede!", clasificaba a su primer Mundial de fútbol.

La jugada fue magistral: Agustín ‘Tin’ Delgado, dentro del área uruguaya, conectó con Álex Aguinaga para la asistencia a Kaviedes. Iván, de cabeza, puso el 1-1. Antes, Nicolás Olivera había marcado para Uruguay a los 43 minutos. El Ecuador entero estaba en euforia.

Kaviedes agradecido con quienes le dieron la mano

Un 7 de noviembre del 2001 Jaime Iván Kaviedes, hizo el gol que llevó a Ecuador a su primer mundial de fútbol. ARCHIVO EXPRESO

'El Nine' había dicho años antes que ese era su sueño: llevar a Ecuador al Mundial de Japón y Corea 2002.

23 años después, Kaviedes, nostálgico, reveló un detalle que había guardado durante años. Le hizo un homenaje a uno de sus formadores, Duker Cuero, con quien grabó un emotivo video. El delantero confesó que hasta la piel se le erizó.

El detalle para su entrenador en los 23 años del gol

Junto a Duker, Kaviedes expresó su agradecimiento: "Estoy en la casa de Duker, agradecido por el recibimiento. Hablamos del poder detrás de los logros y de la historia detrás de este momento histórico. Hay tres personas que han sido importantes en mi formación: Duker, quien me formó como jugador y me llevó a conseguir lo que un día soñé; mi abuelo, quien me inculcó el fútbol; y el Bolillo Gómez, quien confió en mí cuando todo el estadio pedía que lo sacaran".

Luego, Kaviedes sacó un regalo: una camiseta negra con la estampa del gol ante Uruguay. "Quería darle un presente que tengo desde hace mucho tiempo. Es el gol de todos". En la camiseta, se lee la leyenda sobre la anotación del 7 de noviembre de 2001, en el estadio Olímpico Atahualpa, ante 45.000 asistentes y más de 14 millones de personas frente al televisor.

Destacó que la camiseta era una edición limitada de solo tres unidades: "Cumplí algo que quería hacer desde hace mucho tiempo".

7 de noviembre de 2024, celebramos los 23 años del gol del Nine que nos llevó al primer Mundial.

