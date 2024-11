Carlos Alcaraz vence a Rublev y peleará por estar en semifinales

Carlos Alcaraz, tenista español de 21 años, se impuso este miércoles 13 de noviembre de 2024 en dos sets al ruso Andrey Rublev en la segunda jornada de las Finales ATP, 6-3 y 7-6 (8), y peleará por estar en las semifinales de esta Copa de Maestros, que se disputa en el Inalpi Arena de Turín, Italia.

En la jornada decisiva, la del viernes, el murciano, número 3 del ranking ATP, se medirá al alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo.

Podría estar mejor, no voy a mentir" Carlos Alcaraz Tenista español

Alcaraz avanza pese a dificultades en su salud

A pesar de la incomodidad que arrastra desde días atrás, Alcaraz mostró una gran actitud en la pista. "Podría estar mejor, no voy a mentir", confesó el español, quien utilizó una tira nasal para mejorar su respiración y dio lo mejor de sí tras su derrota inicial ante Casper Ruud.

(Te puede interesar: Marco Angulo: una breve pero destacada carrera que se apagó a los 22 años)

Sinner, el primer italiano en cerrar una temporada como número 1 ATP Leer más

“Hoy he pensado que me iba a sentir mejor, que iba a estar bien para jugar. En el primer partido pensé mucho que estaba malo, que no podía jugar… hoy salté a la pista pensando en jugar bien para intentar dar a la gente un buen espectáculo, porque cuando salí del primer partido pensé que no lo había hecho".

En su análisis del partido, destacó la importancia de su saque como arma clave para superar las dificultades físicas. “Los mejores jugadores tienen un buen saque y cuando no estas al 100% tu servicio es tu mejor arma. Intenté hacerlo mejor que el primer día. Miré las estadísticas y era el peor de todos los mejores jugadores en este sentido. Eso me motivó a ser mejor. Jugué bien, más calmado, sobre todo en el ‘time-break’ que me ha permitido ganar al final”, sentenció.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!