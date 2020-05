Coronavirus: Radamel Falcao molesto porque se prohiben los abrazos en el fútbol

El regreso del fútbol, en medio de la pandemia por el coronavirus, sigue generando polémica. La reactivación de la Bundesliga, la primera de gran nivel en el mundo, atrajo miradas y despertó más interrogantes.

Erling Haaland, primer gol en la vuelta de la Bundesliga Leer más

El colombiano Radamel Falcao, actualmente en Turquía, expresó sus dudas respecto a la política adoptada para el regreso a la cancha, entre ellas la prohibición de celebrar los goles con abrazos.

"Viendo el retorno del fútbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. ¡En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo!. En las barreras están todos juntos", reflexionaba Falcao sobre la paradoja que supone que se eviten los contacto en varios momentos del juego pero no así en el resto del desarrollo del partido.

La Bundesliga se reanudó el 16 de mayo con varios encuentros tras el parón obligado, pero tuvo que hacerlo sin público en las gradas y contemplando las medidas de seguridad marcadas por las autoridades sanitarias.

Falcao García -exjugador de River Plate, Porto, Atlético de Madrid y Mónaco- participó en un entrenamiento del Galatasaray, que se prepara para reanudar la Liga turca el próximo 12 de junio, tras casi tres meses de confinamiento por la Covid-19.