A qué hora juega Ecuador vs México: Dónde ver EN VIVO y detalles del juego amistoso

Ecuador se enfrenta a México este martes 14 de octubre en el estadio Akron de Guadalajara, en un amistoso internacional

Ecuador se medirá ante México en un partido amistoso internacional este martes 14 de octubre de 2025, como parte de la fecha FIFA y en el marco de su preparación para el Mundial 2026, certamen para el que ambas selecciones ya están clasificadas.

El enfrentamiento se disputará desde las 21:30 (hora local) en el estadio Akron, en Guadalajara, México.

Beccacece busca consolidar a la Tricolor rumbo a 2026

Este compromiso representa una prueba importante para los dirigidos por Sebastián Beccacece, que llegan a este duelo tras empatar 1-1 ante Estados Unidos en su anterior presentación de esta doble fecha FIFA de octubre.

Ecuador está clasificada para el Mundial 2026. MIGUEL CANALES

El técnico argentino continúa ajustando piezas y consolidando su estilo de juego con miras a una Copa del Mundo 2026 donde Ecuador quiere ser protagonista.

México quiere recuperarse tras dura derrota ante Colombia

Por su parte, la selección mexicana atraviesa un momento complicado luego de ser goleada 4-0 por Colombia, resultado que encendió las alarmas en el equipo que dirige Javier Aguirre.

Enner Valencia y Willian Pacho, referentes de Ecuador

Ecuador contará con sus principales referentes: el goleador Enner Valencia, quien sigue siendo el líder ofensivo del equipo, y el defensor central Willian Pacho, una de las piezas más sólidas en la zaga.

En tanto, México apostará por la experiencia y talento del extremo Hirving Lozano y por la potencia ofensiva de Julián Quiñónez.

Hora y canal para ver Ecuador vs México en vivo

El partido Ecuador vs México será transmitido en territorio ecuatoriano por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, tanto en su señal de televisión por suscripción como a través de su plataforma digital.

