¿Puede Ecuador anotarle cuatro goles a México como lo hizo Colombia?

Después de la sorprendente goleada 4-0 de Colombia ante México, las dudas crecen en el plantel Azteca, lo cuál le puede dar una especie de esperanza a Ecuador este martes 14 de octubre en su búsqueda de una mejoría ofensiva que le permita pasar de la frontera de los 2 goles, la cual no cruza desde el 14 de noviembre del 2024 cuando la Tri goleó 4-0 a Bolivia.

Para ver un partido donde Ecuador haya metido más de 2 goles, hay que ir hacia la Copa América 2024, cuando Ecuador le ganó 3-1 a Jamaica por la fecha 2 de la fase de grupos del torneo.

De acuerdo con los registros, Ecuador mantiene una racha negativa de goles, ya que en sus últimos 5 partidos, la Tricolor solo marcó 2 goles.

México por su parte ha sido una maquina de recibir goles cuando se enfrenta a selecciones sudamericanas los últimos años. En sus últimos 5 partidos contra selecciones sudamericanas, México recibió 12 goles y solo anotó 2, lo que habla también de una falencia ofensiva similar a la de Ecuador.

¿Podría Ecuador golear a México?

La ultima y primera vez que Ecuador le anotó 3 goles a México fue el 27 de octubre del 2021. archivo

La selección ecuatoriana históricamente ha sido un rival 'accesible' para la selección mexicana, lo que por consiguiente da a notar que a Ecuador le cuesta ganarle a México, así que ni hablar de golear a la selección Azteca, pero hubo una vez que Ecuador pudo romper el limite de los 2 goles y marcarle 3 a los mexas.

Fue en un partido amistoso en el año 2021 cuando Ecuador venció por 3-2 a México, con una pequeña singularidad en la alineación tricolor, que todos los jugadores de la nomina jugaban en el futbol ecuatoriano. Por su parte, el Tri, como también se le conoce al combinado Mexicano, jugó con una plantilla llena de alternantes, donde también se encontraban muchos jugadores del fútbol mexicano.

Por Ecuador, marcaron: Jhonny Quiñónez (2'), Janner Corozo (15') y Walter Chalá (75'), actualmente jugadores poco habituales en la selección, con una muy pequeña excepción de Janner Corozo, que de vez en cuando es convocado pero no disputa muchos minutos.

Las goleadas que ha recibido México ante selecciones sudamericanas

Chile hizo la mayor goleada que ha recibido México en su historia, en la Copa América Centenario. CORTESÍA.

México ha sufrido contra selecciones sudamericanas, llevándose goleadas que quedaron en la historia y otras que se mantienen para el registro.

La mayor de todas las goleadas fue la que recibieron contra Chile en la Copa América Centenario 2016. Un 7-0 lapidario en los cuartos de final de la Copa dejaron imágenes desoladoras en los recuerdos de los aficionados mexicanos, que solo veían a Eduardo Vargas metiendo goles casi en bucle ( Vargas marcó un 'póker' en ese partido).

Se suman a esta, goleadas en partidos amistosos contra: Uruguay el 5 de junio del 2024, 4-0, Argentina 4-0 el 10 de septiembre de 2019, y la ultima, la que sufrieron ante Colombia por el mismo marcador, 4-0, el pasado 11 de octubre del 2025.

