PSV vs Atlético de Madrid: hora y cómo ver EN VIVO el partido de Champions League HOY

Atlético busca reaccionar ante un PSV encendido. La Champions podría cambiar su panorama

El Atlético de Madrid visita al PSV Eindhoven este martes 9 de diciembre por la sexta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. El colchonero enfrenta el desafío tras sus derrotas recientes como visitante, mientras el PSV arriba con triunfos resonantes ante Nápoles (6-2) y Liverpool (1-4).

El conjunto de Simeone necesita puntuar para sostener su camino hacia el top 8, con apenas un punto de ventaja sobre los neerlandeses.

Irregularidad fuera de casa complica el panorama colchonero

Los números como visitante son inquietantes para el Atlético, que ha perdido seis de sus diez recientes compromisos europeos fuera del Metropolitano. Mientras tanto, el PSV acumula 14 partidos invicto y domina la Eredivisie. El duelo en Eindhoven representa una prueba crítica para Julián Álvarez y todo el plantel madrileño.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. EFE

Cuatro bajas y dudas clave en la alineación de Simeone

El Atlético no contará con Lenglet, Giménez, Baena y Llorente, lo que obliga a Simeone a reorganizar su once inicial. La gran incógnita es Johnny Cardoso, quien viajó con la delegación. También se evalúan variantes con Le Normand, Koke, Almada, Sorloth o incluso Griezmann como apoyo ofensivo.

El PSV busca imponerse con su ataque móvil y alta consistencia

Peter Bosz mantiene una alineación definida pese a las bajas de Plea, Van Bommel y Boadu. Con Til, Veerman, Saibari, Pepi y posiblemente Perisic, el PSV promete presión constante en casa. Aunque nunca venció al Atlético, llega como favorito por desempeño, ritmo competitivo y contundencia ofensiva.

Detalles para ver EN VIVO PSV vs. Atlético de Madrid

El duelo PSV vs Atlético de Madrid por la Champions League se juega este martes 9 de diciembre, desde las 15:00 (hora de Ecuador). El partido será transmitido EN VIVO por ESPN 5 y también estará disponible vía streaming en Disney Plus, plataforma oficial para Sudamérica.

Posibles alineaciones

PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Edine; Verman, Til, Mauro Júnior o Wanner; Man, Pepi y Perisic.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Le Normand, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico; Julián Alvarez y Griezmann o Sorloth.

Tabla de posiciones Champions League 2025-26

