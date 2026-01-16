PSG vs LOSC EN VIVO: alineaciones, detalles y cómo ver juego por Ligue 1 2025-26

Willian Pacho será titular en PSG contra Lille. No te pierdas el duelo que puede cambiar la cima del fútbol francés

Este viernes 16 de enero de 2026, Paris Saint-Germain (PSG) del ecuatoriano Willian Pacho se enfrenta a Lille en un duelo clave por la fecha 18 de la Ligue 1 2025-26 y podrás seguir EN VIVO los detalles del juego por Diario EXPRESO.

El encuentro se jugará desde las 15:00 (hora de Ecuador) en el Parque de los Príncipes, y los parisinos buscarán una victoria que les permita arrebatarle el liderato a Lens, que actualmente manda la tabla con 40 puntos.

Luis Enrique apuesta por ataque y solidez defensiva

El PSG, del técnico Luis Enrique, acumula 39 puntos, y se mantiene a solo una unidad de líder del campeonato francés, Lens, por lo que un triunfo en casa es vital para mantener viva la pelea por el título de la Ligue 1 2025-2026.

Willian Pacho es considerado el mejor defensor de la actualidad. Archivo

El estratega español contará con sus principales figuras ofensivas, incluyendo Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué, mientras que la defensa será comandada por Willian Pacho, quien hará dupla con el capitán Marquinhos.

La alineación de PSG será: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Ruiz, Mayulu; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

Este once muestra la intención del PSG de atacar desde el inicio, con un equilibrio defensivo sólido liderado por Pacho, el referente ecuatoriano en el corazón de la zaga.

Lille buscará sorprender al PSG con Olivier Giroud

Por su parte, Lille, dirigido por Bruno Génésio, buscará sorprender en el Parque de los Príncipes. El conjunto francés se ubica en la cuarta posición con 32 puntos y se apoyará en la experiencia de Olivier Giroud y el talento de Osame Sahraoui.

Alineación de Lille: Ozer; Santos, Ngoy, Mandi, Perraud; Mukau, Bentaleb, Mbappé; Bouaddi, Haraldsson y Giroud.

Sigue aquí EN VIVO el PSG vs Lille

Sigue aquí EN VIVO el PSG vs Lille, un duelo que puede cambiar la cima de la Ligue 1 y acercar al PSG al sueño de liderar nuevamente el fútbol francés.

No te pierdas ninguna acción de este emocionante partido desde el Parque de los Príncipes, donde los parisinos buscarán reafirmar su poderío y dejar atrás a Lens en la tabla de posiciones.

