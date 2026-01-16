Previa, horario y dónde ver EN VIVO PSG vs LOSC por Ligue 1 2025-26

PSG recibe a Lille en París en un partido clave por el liderato del campeonato francés

PSG recibe a Lille en el estadio Parque de los Príncipes.

Paris Saint-Germain (PSG), que cuenta con el ecuatoriano Willian Pacho como uno de sus pilares defensivos, buscará este viernes 16 de enero de 2026 una victoria cuando reciba a Lille por la fecha 18 de la Ligue 1, con el objetivo de quitarle el liderato a Lens.

El encuentro se disputará desde las 15:00 (hora de Ecuador) en el estadio Parque de los Príncipes, ubicado en París.

PSG vs Lille: partido clave por el liderato de la Ligue 1

El conjunto dirigido por Luis Enrique llega a este compromiso ubicado en la segunda posición de la tabla, con 39 puntos, apenas uno menos que el líder Lens, que suma 40 unidades y que en esta jornada será local ante Auxerre.

Willian Pacho será titular en la zaga de PSG. Archivo

Por ello, el PSG no solo necesita ganar, sino también esperar un tropiezo del puntero para cerrar la fecha en la cima del campeonato francés.

Luis Enrique apuesta por su tridente ofensivo

El director técnico español apostará por todo su poder ofensivo. El ataque parisino estará comandado por Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y el joven talento Désiré Doué.

Willian Pacho, titular indiscutible en la defensa del PSG

En defensa, todas las miradas estarán puestas en Willian Pacho, quien se ha consolidado como titular indiscutible. El ecuatoriano formará dupla con el capitán Marquinhos, liderando una línea defensiva que busca mantener el orden y la solidez.

La alineación confirmada del PSG para enfrentar a Lille

La alineación de PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Ruiz, Mayulu; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

Lille llega con Giroud como principal carta ofensiva

Por su parte, Lille, bajo la dirección técnica de Bruno Génésio, se ubica en la cuarta posición de la clasificación con 32 puntos, y llega a París con la intención de dar el golpe y mantenerse en la pelea por los puestos de competiciones europeas.

El equipo visitante tendrá como principales referentes al experimentado Olivier Giroud y al desequilibrante Osame Sahraoui.

La alineación de Lille: Ozer; Meunier, Ngoy, Mbemba, Perraud; Bouaddi, Bentaleb, Broholm; Sahraoui, Haraldsson y Giroud.

Las alineaciones confirmadas de PSG vs Lille

Dónde ver EN VIVO el PSG vs Lille en Ecuador

En Ecuador, el partido entre PSG y Lille se podrá ver EN VIVO a través del canal de televisión pagada ESPN y la plataforma digital Disney+.

