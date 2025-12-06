Premios de LigaPro: cuánto gana Independiente del Valle como campeón 2025

Los jugadores de Independiente del Valle levantaron por primera vez la LigaPro en el año 2021, frente al Club Sport Emelec.

Los 'Rayados del Valle' se llevaron al hombro la LigaPro 2025 después de un tramo final de campeonato relativamente 'sencillo' para el equipo de Sangolquí. Por esto, además de las medallas y la copa de campeón, los organizadores del campeonato ecuatoriano también entregan un premio económico a la escuadra que logre levantar el título a final del año.

LigaPro obsequia a su flamante campeón un premio de 200.000 dólares netos, esto dado que la organización se encarga del pago a los árbitros y del VAR.

Aunque suena a una cantidad importante, en realidad sigue siendo un valor muy bajo comparado a los premios que entregan otros países. Por ejemplo, Brasil entrega 10 millones de dólares a su campeón, Uruguay 1 millón de dólares, al igual que Bolivia. LigaPro es la penúltima competición que menos dinero le entrega a su campeón, solo por encima de Paraguay, que da 128.000 dólares.

Independiente podría recibir más dinero por salir campeón

LigaPro no es la única organización que le da un premio económico al campeón nacional, ya que la CONMEBOL desde el 2022 entrega una recompensa monetaria a los clubes que logren alzar los respectivos campeonatos de sus paises.

En el caso de Ecuador, la CONMEBOL obsequia 1 millón de dólares al campeón de Ecuador, empezando desde la consagración de Sociedad Deportiva Aucas ante Barcelona S.C. en la temporada 2022. Esto en aquel momento generó controversia, ya que la FEF, quien es el ente encargado de entregar este millón de dólares, le había dado este premio al campeón de la Copa Ecuador, en ese entonces, Independiente del Valle.

Este caso llegó hasta el TAS, quien el día jueves 27 de noviembre decretó que la FEF no debe entregarle ese premio a Aucas, y que por su parte, los Orientales deben pagar 10.000 francos suizos, equivalentes a 12.423,20 dólares, que corresponden al gasto del proceso judicial.

