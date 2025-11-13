Portugal vs Irlanda HOY: Hora y canales EN VIVO del partido de Cristiano Ronaldo

El seleccionado de Cristiano busca consolidarse en lo alto del grupo F, mientras que los irlandeses aspiran clasificar

Cristiano Ronaldo es la principal carta de gol que tiene Portugal en las eliminatorias europeas.

La fase final de las eliminatorias europeas hacia el Mundial 2026 (que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá) está en pleno apogeo, y la Jornada 9 nos trae un choque que promete emociones fuertes este jueves 13 de noviembre. En el emblemático Estadio Aviva, la República de Irlanda recibe a Portugal, un duelo crucial para definir el Grupo F y, potencialmente, otorgar un boleto directo a la cita mundialista.

Lea también: Mundial Sub-17: Así quedan los clasificados a dieciseisavos de final

El combinado irlandés, dirigido por Heimir Hallgrimsson, llega al encuentro con una pequeña inyección de moral, pero en una situación sumamente comprometida. Consiguió una ajustada victoria de 1-0 ante Armenia gracias al solitario gol del joven prodigio Evan Ferguson.

RELACIONADAS Liga de Quito derrota a Deportivo Cuenca y es semifinalista de la Copa Ecuador 2025

A pesar del triunfo, los "Chavales de Verde" se mantienen en el tercer lugar del Grupo F con 4 puntos tras cuatro partidos jugados (1 victoria, 1 empate, 2 derrotas). Sus aspiraciones mundialistas dependen de un verdadero milagro. Para tener alguna posibilidad de acceder al play-off, no solo deben ganar sus dos compromisos restantes (incluyendo este ante Portugal), sino que también necesitan una combinación de resultados que involuelta derrotas de Hungría (2do lugar con 5 puntos) y un factor de diferencia de goles favorable.

La selección de Irlanda está obligada a ganar de local para clasificar al Mundial 2026. cortesia

Por su parte, la selección portuguesa, bajo la tutela de Roberto Martínez, viaja a Dublín con el claro objetivo de sellar su clasificación. Los lusos sufrieron un tropiezo en su último encuentro al igualar 2-2 frente a Hungría. Un doblete de la superestrella Cristiano Ronaldo no fue suficiente para evitar la repartición de puntos, que les impidió asegurar su cupo de manera anticipada en la fecha FIFA anterior.

Marlon 'Chito' Vera: su nueva línea de ropa en colaboración con StreetX Leer más

Portugal se mantiene como líder invicto del Grupo F con 10 unidades (3 victorias, 1 empate), gracias a su notable poder ofensivo que les da una diferencia de goles de +7.

El panorama para la selección de Cristiano Ronaldo es sencillo: una victoria esta tarde en el Aviva Stadium les otorga la clasificación matemática y directa al Mundial 2026, sin necesidad de esperar el resultado de Hungría (que se enfrenta a Armenia en esta jornada). Esto sería un hito, pues 'CR7' podría disputar el que sería su sexto Mundial, un récord histórico para el fútbol masculino.

¿Dónde ver EN VIVO Portugal vs Irlanda?

El partido, que se perfila como un choque con altas emociones, podrá ser disfrutado por todos los hinchas, a partir de las 14:45 (hora de Ecuador, Perú y Colombia), en las señales de ESPN 2, Disney + en Latinoamérica y VIX en Estados Unidos.

EN VIVO | Irlanda vs Portugal en eliminatorias europeas

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!