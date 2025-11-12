Expreso
Venezuela mundial sub 17 2025
Venezuela fue una de las sorpresas de la fase de grupos, clasificando como primera en un grupo con Inglaterra, Egipto y Haití.@fifaworldcup_es

Mundial Sub-17: Así quedan los clasificados a dieciseisavos de final

Se acabó la fase de grupos del Mundial Sub-17 Masculino de Catar. Solo 32 selecciones quedan con vida

Después de una fase de grupos llena de sorpresas, ya están listos los cruces de dieciseisavos de final de la competición mundialista, en donde se enfrentaran 32 de las 48 selecciones que habían clasificado en un principio al Mundial Sub-17 de Catar.

En fase de grupos, hubo selecciones candidatas que cumplieron con las expectativas, quedando como cabezas de sus respectivos grupos, como: Italia, Argentina, Alemania, Brasil y Francia; en otros emparejamientos, se pueden encontrar sorpresas, como las de Japón, Suiza y Senegal, y sorpresotas, como: Venezuela e Irlanda.

Todas las anteriores nombradas quedaron como primeras de su grupo, pero a ellas se suman selecciones como: Malí, Canadá, Uzbekistán, Burkina Faso, Zambia, Colombia, Corea del Sur, Inglaterra, Bélgica, Croacia, Portugal y Sudáfrica, que quedaron segundas en sus grupos.

Estos son los enfrentamientos

Mexico sub 17
México celebrando su clasificación como mejor tercera en la fase de grupos del Mundial Sub-17.@fifaworldcup_es

Además de los ya nombrados, se sumaron 8 selecciones más en condición de mejores terceros, quienes completarían el total de 32 selecciones sub-17, las cuales son: Corea del Norte, Egipto, Uganda, Paraguay, Marruecos, Republica Checa, Túnez y México.

La fase de dieciseisavos de final se jugará del 14 al 15 de noviembre y contará con los siguientes enfrentamientos:

  • Argentina vs México
  • Portugal vs Bélgica
  • Suiza vs Egipto
  • Irlanda vs Canadá
  • Estados Unidos vs Marruecos
  • Zambia vs Malí
  • Brasil vs Paraguay
  • Francia vs Colombia
  • Austria vs Túnez
  • Corea del Sur vs Inglaterra
  • Venezuela vs Corea del Norte
  • Japón vs Sudáfrica
  • Italia vs Republica Checa 
  • Croacia vs Uzbekistán
  • Senegal vs Uganda
  • Alemania vs Burkina Faso

Los octavos de final están pactados para jugarse el 18 de noviembre, los cuartos de final el 21 de noviembre, las semifinales el 24 de noviembre, el duelo por el tercer puesto y la gran final del certamen el 27 de noviembre del 2025.

