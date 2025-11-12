Mundial Sub-17: Así quedan los clasificados a dieciseisavos de final

Se acabó la fase de grupos del Mundial Sub-17 Masculino de Catar. Solo 32 selecciones quedan con vida

Venezuela fue una de las sorpresas de la fase de grupos, clasificando como primera en un grupo con Inglaterra, Egipto y Haití.

Después de una fase de grupos llena de sorpresas, ya están listos los cruces de dieciseisavos de final de la competición mundialista, en donde se enfrentaran 32 de las 48 selecciones que habían clasificado en un principio al Mundial Sub-17 de Catar.

En fase de grupos, hubo selecciones candidatas que cumplieron con las expectativas, quedando como cabezas de sus respectivos grupos, como: Italia, Argentina, Alemania, Brasil y Francia; en otros emparejamientos, se pueden encontrar sorpresas, como las de Japón, Suiza y Senegal, y sorpresotas, como: Venezuela e Irlanda.

Te puede interesar: Kevin Rodríguez: del cuestionamiento al protagonismo en la selección de Ecuador

Todas las anteriores nombradas quedaron como primeras de su grupo, pero a ellas se suman selecciones como: Malí, Canadá, Uzbekistán, Burkina Faso, Zambia, Colombia, Corea del Sur, Inglaterra, Bélgica, Croacia, Portugal y Sudáfrica, que quedaron segundas en sus grupos.

Estos son los enfrentamientos

México celebrando su clasificación como mejor tercera en la fase de grupos del Mundial Sub-17. @fifaworldcup_es

Además de los ya nombrados, se sumaron 8 selecciones más en condición de mejores terceros, quienes completarían el total de 32 selecciones sub-17, las cuales son: Corea del Norte, Egipto, Uganda, Paraguay, Marruecos, Republica Checa, Túnez y México.

La fase de dieciseisavos de final se jugará del 14 al 15 de noviembre y contará con los siguientes enfrentamientos:

Argentina vs México

Portugal vs Bélgica

Suiza vs Egipto

Irlanda vs Canadá

Estados Unidos vs Marruecos

Zambia vs Malí

Brasil vs Paraguay

Francia vs Colombia

Austria vs Túnez

Corea del Sur vs Inglaterra

Venezuela vs Corea del Norte

Japón vs Sudáfrica

Italia vs Republica Checa

Croacia vs Uzbekistán

Senegal vs Uganda

Alemania vs Burkina Faso

Los octavos de final están pactados para jugarse el 18 de noviembre, los cuartos de final el 21 de noviembre, las semifinales el 24 de noviembre, el duelo por el tercer puesto y la gran final del certamen el 27 de noviembre del 2025.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!