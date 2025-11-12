Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca: EN VIVO el partido de la Copa Ecuador 2025

Liga de Quito y Deportivo Cuenca definen al último clasificado a las semifinales de la Copa Ecuador 2025

Liga de Quito afronta este miércoles 12 de noviembre, desde las 19:00 (de Ecuador), ante Deportivo Cuenca, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, un duelo decisivo en su aspiración por cerrar la temporada 2025 con un nuevo título. Los albos reciben a los cuencanos por los cuartos de final de la Copa Ecuador, torneo que se ha convertido en su principal objetivo para ganar una estrella.

“Tenemos un equipo a la altura para buscar el título en la Copa Ecuador”, aseguró el DT Tiago Nunes en la previa. El estratega lamentó, sin embargo, que la seguidilla de partidos y las convocatorias internacionales hayan alterado la planificación de cara al choque frente al Expreso Austral.

Y no son bajas menores. Liga de Quito no podrá contar con el chileno Fernando Cornejo, lesionado, ni con Ricardo Adé y Gabriel Villamil, quienes fueron convocados por Haití y Bolivia para la fecha FIFA de noviembre. Estas ausencias obligarán a Nunes a modificar su estructura habitual en la mitad del campo y la zaga.

Del otro lado, Deportivo Cuenca también se juega mucho. Para el club azuayo, la Copa Ecuador 2025 representa una oportunidad dorada para acceder a un cupo a la Copa Libertadores 2026, otorgado al campeón del certamen.

Consciente de ello, el técnico Norberto Araujo, gloria alba y actual estratega del Cuenca, buscará dar el golpe en Casa Blanca, un escenario que conoce a la perfección. El cuadro colorado ya demostró que puede complicar a Liga: el 20 de julio, en la primera fase de la LigaPro, se llevó un empate 2-2 del Rodrigo Paz.

El vencedor de esta serie se enfrentará a Emelec en las semifinales de la Copa Ecuador 2025, el último paso previo a la disputa de la corona del torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Sigue en vivo Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca

