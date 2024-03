Póker: Ecuador busca dar el paso al siguiente nivel con el primer club formativo

Asopoker es una realidad. Se trata del primer club deportivo formativo y de práctica de póker legalmente constituido en Ecuador, un deporte mental que desde 2009 fue reconocido por la Asociación Internacional de Deportes Mentales (IMSA, por sus siglas en inglés) pero que finalmente en el 2022 pudo conformar la Federación Mundial de Póker con sede en Brasil.

En Guayaquil, la sede de Asopoker está ubicada en Urdesa central, calle Norte y Avenida Séptima. El local tiene un área de 3.500 metros cuadrados. La planta baja cuenta con la instalación de 16 mesas para torneos, más la mesa final. Mientras que en el primer piso, que será exclusivo para socios, tiene 5 mesas y una sala VIP. Este mes, Asopoker se alista para abrir sus puertas a toda la comunidad guayasense.

“Fue un proyecto de un año. Nos tardó tener los permisos del Ministerio del Deporte y un año más en la construcción, adecuación y asesoría internacional para el club”, manifestó para EXPRESO Alfredo Arboleda, presidente de Asopoker.

(Le puede interesar: Marlon 'Chito' Vera es solo la punta del iceberg de las MMA en Ecuador)

El titular de la institución comenta las ventajas de este deporte entre las cuales destaca que: mejora la concentración, la lógica, la disciplina, y la capacidad de tomar decisiones con calma, para prever futuros escenarios después de un determinado movimiento.

“El póker es un deporte de decisiones y así como en la vida hay buenas y malas. Tienes que ser bueno con las matemáticas para sacar probabilidades. Cuando se van sacando los naipes hay un abanico de opciones y tienes que ver si tu mano es fuerte. Siempre hay una revancha”, acotó.

Al ser consultado de cómo harán para promover un deporte estrechamente ligado a las apuestas en un país donde estas últimas están prohibidas, Arboleda contestó que se encuentran ejerciendo una campaña comunicacional en redes sociales para orientar al público.

“Al momento que el póker entró en el IMSA hubo muchas mesas de trabajo y se determinó que no debería ser un juego de azar sino mental por sus diferentes habilidades. Estamos en una fase de comunicación porque entendemos que las personas tienen ese concepto errado. En los juegos de casino, normalmente la persona juega contra la banca, pero acá uno juega contra otro jugador con los mismos conocimientos y habilidades. Se vuelve algo igualitario”.

En Ecuador hay al menos 2.000 jugadores activos que practican póker de manera clandestina Alfredo Arboleda, presidente de Asopoker

Arboleda aspira con esta iniciativa poder legalizar los diferentes sitios donde acuden, al menos, “2.000 jugadores activos que practican póker de manera clandestina”, ya que no hay un lugar que brinde “garantías y seguridad del caso”.

Por su parte, el ministro del Deporte, Andrés Guschmer, confesó a este medio que se sorprendió cuando conoció esta iniciativa y todo el alcance mundial que genera el póker, eso sí, fue claro al decir que existe una delgada línea roja que Asopoker no deberá cruzar.

Su sede en Urdesa central cuenta con 16 mesas para torneos, más una mesa final con adecuaciones para streaming en vivo.

alex lima / expreso

“Me sorprendió cómo ellos ya tenían un calendario donde han realizado eventos. Mientras todo se enmarque en la Ley del Deporte y las normas del Ministerio los vamos a respaldar… Sé que hay una delgada línea roja pero son ellos (Asopoker) los que tendrán que estar claro para no cruzarla”.

Actualmente, Asopoker lleva a cabo el Ecuadorian Poker Series (EPS), un circuito que recorre las principales ciudades del país. Salinas acogió el primer torneo en febrero pasado, y Manta albergará la segunda parada del 28 al 31 de marzo.

“El circuito tiene dos intenciones: integrar a la comunidad ecuatoriana de póker y reactivar el turismo en cada una de las ciudades participantes”, manifestó Arboleda sobre el evento que ya cuenta con el respaldo de la Alcaldía mantense.

“Hoy en día los eventos ya no se manejan solo con inversionistas sino con estrategas. El look and feel, determina que un evento sea exitoso. La experiencia que la persona viva desde la parte logística y que genera un feedback interesante, permitirá que vuelvan”.

Adicionalmente, a partir de mayo se realizará la primera Liga Universitaria de Póker que repartirá 50.000 dólares de premios entre becas universitarias, incentivos monetarios y patrocinios de torneos. El campeón y vicecampeón viajarán al torneo más grande de Brasil.

(Lea también: Chone, pantalla gigante para ver la pelea de Chito Vera y O'Malley)

“El único requisito es que sea un estudiante activo de cualquier universidad del Guayas. Van a participar en un torneo eliminatorio. De cada universidad clasificará entre el 15 % y 20 %. Al final se unirán y se hará un torneo general que arrojará una mesa final de 8 jugadores quienes tendrán un premio en completo de 50.000 dólares. Buscamos promover el deporte y la enseñanza”.

Arboleda ve una proyección enorme en el póker a tal punto que en 5 o 6 años aspira a que “sea un potencia como el fútbol”. Es por eso que ya se encuentra gestionando con diversos municipios para que Ecuador sea sede de un torneo internacional en 2025.

“Un evento de esta magnitud nos exige de dos a tres hoteles alquilados con sus salones. Proyectamos entre 600 a 1.000 jugadores. Al mismo tiempo que activamos el deporte en el país activamos el empleo, para que personas puedan trabajar en la logística y demás plazas hoteleras. Van a ver muchos turistas en el país cuando el póker ya tenga la viabilidad de practicarse sin problemas”.

