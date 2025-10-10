Pódcast El Jueguito | “Mercado, Adé, Ramírez y Spinilli", las figuras de la LigaPro

Los panelistas del pódcast producido por EXTRA y EXPRESO analizaron a varios jugadores de la LigaPro.

El jugador de Independiente del Valle Patrik Mercado es una de las figuras de la LigaPro.

El noveno capítulo de El Jueguito, el pódcast producido por EXTRA y EXPRESO, dio el miércoles 8 de octubre paso a las polémicas y análisis de los referentes de los 16 equipos en la Fase Inicial LigaPro 2025.

Los panelistas, encabezados por el exportero Esteban Dreer y los periodistas Daniel Navas y Sttefano Dueñas, realizaron un Trie List, sistema de clasificación, generalmente de “peor a mejor”, para expresar una opinión subjetiva de los futbolistas.

En ese análisis, generado entre cerca de 30 jugadores del torneo, aparecieron como figuras los atacantes de Independiente del Valle: Patrick Mercado y Claudio Spinelli, así como los futbolistas de Liga de Quito Ricardo Adé y Bryan Ramírez.

“No hablaremos de lo que hicieron o dejaron de hacer en la temporada anterior, sino exclusivamente en el campeonato de este año”, advirtió Dueñas.

Los criterios fueron variados y divididos en categorías como figuras, destacados, decepciones y sobrevalorados.

El resultado arrojó a 18 figuras (encabezadas por los cuatro antes mencionados), contra pocas decepciones y 3 sobrevalorados.

A Spinelli, Mercado, Adé y Ramírez, se sumaron entre los destacados nombres como los de Gonzalo Valle, portero de Liga de Quito, Frangoy Zambrano (Libertad FC), Octavio Riveiro (Barcelona), Djorkaeff Reasco (El Nacional), Bryan Ramírez (LDU), Christian Tobar (Deportivo Cuenca) y Ángel Mena (Orense SC).

Navas argumentó que Riveiro es “como (Karim) Benzema, es decir, el tipo juega para los que saben de fútbol y no es solamente 9, sino también de 11 o 10, es decir dentro y fuera del área”.

Ya en el apartado de las decepciones, entrearon jugadores como Jhegson Méndez (Independiente del Valle), Michael Estrada (LDU), Luis Cano (Aucas) o Facundo Castelli (Emelec). Finalmente, el rótulo de sobrevalorados lo llevaron: Joaquín Valiente, de Barcelona, Christian Alemán (Manta FC) y Rafael Monti (Vinotinto FC).

El delantero Claudio Spinelli (c) es otra de las figuras del campeonato nacional. Archivo/Expreso

¿Cómo ver El jueguito?

El pódcast se estrena cada miércoles a las 18:00 (hora de Ecuador) en el canal de YouTube de Diario EXPRESO, donde podrás ver el episodio completo con la conversación sin cortes. Además, encontrarás extractos y resúmenes en las redes sociales de EXPRESO y EXTRA, para que no te pierdas los mejores momentos y puedas interactuar con la comunidad futbolera.

Al finalizar la transmisión, encuentra el resumen de El Jueguito en YouTube de Diario EXTRA.

