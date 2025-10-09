Liga de Quito inscribe su nombre en los cuartos de final de la Copa Ecuador

Los albos accedieron a esta fase luego de eliminar a San Antonio de Ibarra.

Michael Estrada (c) festeja uno de los tantos con los que Liga de Quito goleó 4-0 a San Antonio por la Copa Ecuador

Liga de Quito goleó 4-0 a San Antonio de Ibarra y se instaló en los cuartos de final de la Copa Ecuador. El partido se disputó en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, ante una buena presencia de público.

El delantero Michael Estrada marcó un triplete, con el que los universitarios aseguraron el cupo a la siguiente ronda. Mientras que Josué Cuero fue el autor de la última conquista del compromiso.

El mundialista con la tricolor en Catar 2022, abrió el marcador por medio de un blooper del golero rival, Lucas Cueva y después sentenció todo en el segundo tiempo con dos magníficas definiciones.

Cuartos de final

De esta manera, Liga de Quito jugará ante Deportivo Cuenca por los cuartos de final. Entre tanto en el otro lado de la serie se medirán Emelec ante Guayaquil City.

Y en el otro lado del cuadro se enfrentarán Independiente del Valle ante Universidad Católica y Cuenca Juniors contra Nueve de Octubre.

📢 ¡PALABRAS DEL DIDA! 🧤⚪️#LDU clasifica a cuartos de final de la #CopaEcuador tras vencer 4-0 a #SanAntonio.

Ahora la mirada en el equipo albo se encuentra en la Copa Libertadores 🏆



🎥: @DianaCa2208 pic.twitter.com/u0qgauVdIm — El Crack (@ElCrackEcuador) October 10, 2025

