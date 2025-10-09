Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Liga de Quito
Michael Estrada (c) festeja uno de los tantos con los que Liga de Quito goleó 4-0 a San Antonio por la Copa EcuadorGUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Liga de Quito inscribe su nombre en los cuartos de final de la Copa Ecuador

Los albos accedieron a esta fase luego de eliminar a San Antonio de Ibarra.

Liga de Quito goleó 4-0 a San Antonio de Ibarra y se instaló en los cuartos de final de la Copa Ecuador. El partido se disputó en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, ante una buena presencia de público.

Lea también: Emelec en Copa Libertadores 2026: lo que debe pasar para su clasificación

El delantero Michael Estrada marcó un triplete, con el que los universitarios aseguraron el cupo a la siguiente ronda. Mientras que Josué Cuero fue el autor de la última conquista del compromiso.

Mariano Navone

Challenger de Guayaquil: Tenistas de 13 países confirmados; dos Top 100

Leer más

El mundialista con la tricolor en Catar 2022, abrió el marcador por medio de un blooper del golero rival, Lucas Cueva y después sentenció todo en el segundo tiempo con dos magníficas definiciones.

Cuartos de final

De esta manera, Liga de Quito jugará ante Deportivo Cuenca por los cuartos de final. Entre tanto en el otro lado de la serie se medirán Emelec ante Guayaquil City.

Y en el otro lado del cuadro se enfrentarán Independiente del Valle ante Universidad Católica y Cuenca Juniors contra Nueve de Octubre.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cartas de lectores: El verdadero tercermundismo

  2. Cartas de lectores: Planes entretenidos para la tercera edad

  3. Cartas de lectores: Drama en tres actos

  4. Cartas de lectores: Entre paros y amenazas

  5. Liga de Quito inscribe su nombre en los cuartos de final de la Copa Ecuador

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende 2025: cómo y hasta cuándo registrarte para recibir los $1.000

  2. Consulta Popular 2025: ¿Eres miembro de mesa? Aquí te contamos cómo verificarlo

  3. Ex de Jorge Rausch revela detalles íntimos y genera revuelo en redes sociales

  4. Mujer fallece tras accidente en ducto de ascensor del hospital Luis Vernaza

  5. Opciones para usuarios de buses de Durán y Daule que no irán al centro de Guayaquil

Te recomendamos