Challenger de Guayaquil: Tenistas de 13 países confirmados; dos Top 100

Marione Navone y Juan Manuel Cerúndolo serán los principales sembrados desde el 27 de octubre

Mariano Navone, número 86 del mundo, es el tenista mejor ubicado en el ranking ATP que estará en Guayaquil.

Tenistas de trece países disputarán desde el 27 de octubre el vigésimo primer Challenger ATP tour Ciudad de Guayaquil, informó la organización del torneo.

"Hasta el momento son 23 los jugadores confirmados al cuadro principal singles y provienen de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, México, Estados Unidos, República Checa, Dinamarca, Países Bajos, Líbano, Kazajistán y Ecuador", precisó en un comunicado la organización.

El director del evento, Andrés Gómez, ganador del Roland Garros de 1990, destacó su entusiasmo previo al torneo "como si fuera la primera vez", pues "no ha sido fácil mantenerse tanto tiempo y la intención será ofrecer un tenis de alto nivel".

En el comunicado se resaltó a los argentinos Mariano Navone, número 86 del mundo, y Juan Manuel Cerúndolo, en el puesto 87, quienes "son por ahora los dos Top 100 anotados, por lo que serían los principales cabezas de serie".

También son favoritos -según la organización- Elmer Moller (122), de Dinamarca; Tristan Boyer (124), de Estados Unidos; Cristian Garín (125), de Chile; Hugo Dellien (129), de Bolivia; Román Burruchaga (130), de Argentina, y Tomás Barrios (137), de Chile.

En la edición XXI estarán en acción dos excampeones: el brasileño Thiago Seyboth Wild, ganador de 2019, y el argentino Federico Gómez, campeón en 2024.

A los 23 integrantes del cuadro principal se unirán seis jugadores de la fase de clasificación (qualy), un invitado más (wild cards) y dos exenciones o pases directos especiales si los hubiere, con lo que se completará el cuadro de 32 tenistas.

Ecuatorianos en el cuadro principal

Por lo pronto el cuadro principal del Challenger Ciudad de Guayaquil tendrá tres tenistas ecuatorianos, Álvaro Guillén que gracias a su ranking #205 logró entrar directo, en tanto que Andrés Andrade #354 ATP y el juvenil Emilio Camacho #53 ITF Junior recibieron invitaciones (wild cards).

A ellos podrían sumarse más jugadores tricolores si es que logran pasar la fase de clasificación (qualy) o si se le asigna a alguno de ellos el tercer wild card disponible.

