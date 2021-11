Uno quiere hacer historia y lograr que Independiente del Valle juegue su primera final de torneo local; el otro quiere terminar la historia en noviembre y anhela proclamarse campeón de la LigaPro adjudicándose la segunda etapa; por último, el tercero ha hecho una gran campaña en el segundo semestre del 2021 y cualquiera que sea el resultado es ganancia, eso sí, no se lo puede descartar en la carrera por buscar la final.

Aucas y Macará abren la jornada 14 de la segunda etapa de LigaPro Leer más

Renato Paiva, Ismael Rescalvo y Juan Carlos León son los tres actores principales en el desenlace de la etapa. Ambos han sido los más influyentes en el último tramo del año y cualquiera podría cerrar en primer lugar.

Los tres con características similares en cuanto a estilo de juego se refiere, pero con detalles que los hacen únicos en sus planteamientos.

Tanto Paiva como Rescalvo son amantes de la posesión de la pelota, con el único detalle de que el portugués ha demostrado que prefiere que haya cautela en la construcción del juego, fortaleciendo sociedades con un juego horizontal. Mientras que el español prefiere que su equipo, una vez con el balón en sus dominios, sea muy vertical y sea siempre directo.

Ambos juegan con sus defensas, usualmente, posicionada en la mitad del campo y buscan que la presión arranque desde sus delanteros.

9 de Octubre ha ido fortaleciendo su estilo. Un equipo que es muy sólido en defensa y cuando encuentra espacios los explota con velocidad. También tiene dos jugadores claves para la construcción de juego en el medio campo, Danny Cabezas y Danny Luna.

Boxeador Carlos Mina es deportado y se espera que retome su carrera Leer más

Asimismo, el trabajo de Renny Jaramillo en la contención ha sido valioso para que el Súper 9 sea un equipo duro de vencer, ya sea de local o visita.

Rescalvo, quien enfrentará mañana a Paiva en Quito, reconoció que Emelec tiene que ser “muy cauteloso, porque en frente tenemos un rival que viene haciendo las cosas bien. Es un equipo muy versátil, con buenos jugadores en todas sus líneas. En esta segunda parte del año ha mejorado mucho y nos toca exigirnos al máximo: hacer un partido completo, muy concentrados, tener contundencia y cuando tengamos la posibilidad de disponer del balón hacer mucho daño”.

Paiva da crédito al trabajo de Rescalvo y admite que, desde la primera etapa, viene estudiando al equipo eléctrico.

Niegan propuesta europea por Byron Castillo, pero sí existe interés de la MLS y México Leer más

“Emelec hace rato está en mi cabeza. Desde que ellos ganaron la primera etapa me puse a estudiarlo, porque sabemos que si ganamos esta etapa tenemos que enfrentarnos. Conozco a Rescalvo, es un gran entrenador, sé cómo se comporta cuando va ganando, empatando o perdiendo. He estudiado cómo mueve sus fichas en los partidos. Es un gran equipo, es muy agresivo, no da espacios y nosotros debemos responder a eso”, dijo Paiva.

Los internacionales chocarán fuerzas y el ecuatoriano, de manera silenciosa, espera seguir con la ilusión de alcanzar la final hasta la última fecha. Esta jornada 14, los dueños de la pizarra tendrán un desafío sin margen de error.