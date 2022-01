Piero Hincapié está de regreso. El defensa central ecuatoriano fue titular en el 2-2 de su equipo, el Bayer Leverkusen, con el Union Berlin, la mañana de este sábado 8 de enero de 2022.

Este partido, válido por la fecha 18 de la Bundesliga, marcó el regreso a las canchas del seleccionado nacional. Él dio positivo a COVID-19 en diciembre pasado, mientras estaba de vacaciones.

Tras dar negativo pudo viajar y se sumó de inmediato a los entrenamientos. Y este sábado fue titular como zaguero central, un puesto que cubre con regularidad en la selección nacional. En el Bayer, sin embargo, juega más como lateral izquierdo.

Pero cumplió un buen papel. En el primer tiempo tuvo poco trabajo, ya que su equipo presionó en cancha contrario y prácticamente encerró al rival, al punto de abrir el marcador a los 38 minutos, gracias a Patrik Schick.

Sin embargo, Union Berlin fue efectivo. Tras la salida de un tiro de esquina, en lo poco que hizo en el primer tiempo, marcó la igualdad por intermedio de Grischa Promel, a los 44.

Y el mismo Promel marcó el segundo de la visita a los 50 minutos. En esta acción aprovechó que Hincapié lo habilitó dentro del área.

Bayer, de todas maneras, no bajó los brazos, luchó hasta conseguir el empate, a seis minutos del final, gracias a Jonathan Tah. No hubo tiempo para más. Leverkusen lo intentó, Hincapié se animó a subir un poco más, pero no pudo romper la igualdad.

Con este resultado, el equipo del tricolor sumó 29 puntos y se quedó en la quinta casilla. Está a cinco unidades de la zona de Champions League.