¿Qué difícil debe ser el rol de esposa de un futbolista? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos. En las fotos todo es belleza y glamour, pero ¿qué hay de fondo? ¿Qué existe en un hogar donde el marido los fines de semana no está, donde hasta a los cumpleaños se les cambia la fecha y a esto se le suma el asedio de las seguidoras?

EXPRESO conversó con la brasileña Lunna Athayde, esposa de Gabriel Marques, exjugador de Barcelona.

¿Qué tan difícil es ser la esposa de un jugador?

Creo que lo más duro es la rutina que no tenemos con ellos. Por ejemplo, quieres celebrar un cumpleaños de tu hijo y no se puede hacer en la fecha que es, porque ese día está concentrado, jugando, viajando o hasta de pretemporada. Son detalles durísimos, eso de estar pendientes de un partido para hacer alguna actividad. Te imaginas que se planifica algo para después del encuentro y es un Clásico y lo pierdes, ¿con qué ánimo vas a celebrar? Todo depende de cómo vaya el resultado para hacer algo social.

¿Los fines de semana son peores con el tiempo?

Sí, pero no es un problema ahora porque tengo mis hijos y la paso con ellos, es más fácil de llevar. Antes, cuando no estaban ellos, la pasaba sola.

Cuando lee mentiras sobre su esposo en las redes sociales, ¿cómo maneja esa situación?

Eso sí es muy difícil, porque uno sabe cómo es su esposo en el plano humano y en lo profesional. Y cuando lees algo que es mentira, te mata. Da coraje.

¿Y contesta esos comentarios?

Me ha tocado contestar varios, pero al mismo tiempo me arrepiento de hacerlo y los borro de las redes sociales; ahora los bloqueo y listo. A veces la gente te sigue en redes, te manda saludos, pero lees cosas de ellos mismos en otras páginas y me hacen enojar.

¿La esposa de un jugador es celosa?

Todo depende de la relación que se tenga, en mi casa con Gabriel hay mucha confianza y nunca hemos tenido esos problemas...

¿Cómo maneja el tema de los celos con las fans?

Una vez fueron a tomarse una foto con él, estaba con mi hija esperándolo en la cancha, cuando vino una chica y me dijo que si podía hacerlo, le dije que sí, pero estaba abrazándolo y tocándolo demasiado y le dije a ella que no estaba bien.

La hinchada ve reír a los jugadores, pero las esposas los miran llorar. En ese momento, ¿cómo les dan fortaleza?

Son los momentos que nos hacen más fuertes, no tener a nadie y ser los dos, sirve para salir de cualquier circunstancia. Gabriel es muy fuerte, no entiendo de dónde saca tanta fortaleza. Con la salida de Barcelona estaba muy sentimental. Es que lo vi pasar por muchas cosas, desde la lesión hasta su recuperación. Todo lo veo desde fuera.

¿En qué instante Lunna se hizo barcelonista, a pesar de que Gabriel este año jugará en otro equipo?

Desde que pisé la cancha por primera vez sentí una locura, no hay otra palabra para definir a Barcelona. Y esto lo siento ahora más que Gabriel ya no está. Y cuando le dijo a Liz que el papá no iba a Barcelona, le tocó (afectó) mucho.

¿Cómo se conoció con Gabriel Marques?

Somos de la misma ciudad, Pedro Leopoldo, en Minas Gerais, y una vez cuando jugaba en Uruguay fue de vacaciones a nuestra tierra y nos conocimos.

Gabriel es un tipo serio, ¿cómo llegó a usted?

De cara es serio, pero es cariñoso, teníamos amigos en común y nos conocimos. Habló con un amigo mío y aquí estamos con dos bebés hermosos en un país maravilloso.

Gabriel Marques, exjugador de Barcelona, junto a su esposa Lunna Athayde. JIMMY NEGRETE

¿Qué le gusta de Ecuador?

El clima y la amabilidad de la gente, ustedes son amorosos.

¿Quién comenzó con la colección de tatuajes?

Yo lo llevé por el mal camino de los tatuajes. Le gustaban, pero no pensé que se haría muchos. Le faltaba la decisión hasta que se los hizo.

Lo suyo son las redes sociales...

Soy influencer y trabajo con muchas marcas, estoy feliz de los resultados que tengo en Instagram (@lunna.athayde).

¿Y con las comidas de Ecuador, cómo se lleva?

El encebollado es lo mejor. Y lo que no me gusta, espero que no me maten, no soy tan fanática del bolón.

¿Los dos son de mucho gimnasio?

Sí, voy por el camino de Gabriel, él está muy enfocado en estar bien físicamente, cuidar la comida y estar en el gimnasio.

Liz y Teo son hijos ecuatorianos, ¿pueden venir más?

Por ahora no lo sabemos. Ellos son ecuatorianos. Gabriel dice que no, pero quiero otro.