El peor partido de la era Alfaro

Ante Perú era una obligación. Lo dijo Gustavo Alfaro previo a la doble fecha eliminatoria. Sin embargo, en una tarde llena de complicaciones, errores inesperados, planteamientos que no resultaron y hasta mala suerte, la Tricolor se quedó con las manos vacías, ayer, al perder 1-2 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Tite niega amenaza de destitución y dice que sigue trabajando por Brasil Leer más

En el aire quedó la sensación de que se pudo hacer algo más, sobre todo en los primeros 45 minutos. Ese primer tiempo tuvo una serie de contras que impidió a la selección mostrar su mejor imagen.

En una cancha complicada, que se volvió resbaladiza por la lluvia, los jugadores no tuvieron la precisión necesaria para el traslado del balón y la creación de juego. Moisés Caicedo y Jhegson Méndez estuvieron muy solos en la zona central, en tanto que Ángel Mena no encontró el socio adecuado por derecha, ya que Pedro Perlaza tuvo problemas para proyectarse. En izquierda, José Carabalí intentó llegar a la última línea, pero con poco éxito. En consecuencia, Jordy Caicedo y Michael Estrada no tuvieron el abastecimiento necesario en el ataque.

En ese escenario, poco a poco se cayó en el terreno que quería Perú. Los problemas de generación empezaron a convertirse en pérdidas de balón en propia cancha y oportunidades para el rival.

Y la visita, sin tanto esfuerzo, empezó a ganar los balones divididos y a proyectar a sus ofensivos. Generó peligro real, que de no mediar por la falta de puntería de Gianluca Lapadula y Christian Cueva, pudo convertirse en un problema más grande para Ecuador.

Por eso, el empate sin goles al finalizar el primer tiempo fue una buena noticia para el equipo local.

Para el inicio del complemento, el estratega Gustavo Alfaro envió a la cancha a tres jugadores: Ángelo Preciado, Christian Noboa y Gonzalo Plata. La intención fue mejorar el desborde por derecha y darle mayor estabilidad en el centro.

Le funcionó al inicio. Ecuador jugó mejor, dominó y empezó a acercarse al área rival. Pero, en un contraataque los peruanos se pusieron en ventaja gracias a Christian Cueva (62').

Después de este gol Alfaro envió a Fidel Martínez y Damián Díaz. La intención fue tener mucha más movilidad en ataque. Lo consiguió. El equipo se volvió más peligroso pero empezó a fallar en la definición.

Entre el apuro, la desesperación y los constantes resbalones el partido empezó a escaparse de las manos. Mucho más cuando cayó la segunda de la visita, gracias a Luis Advíncula (88'). El descuento de Gonzalo Plata (90+2) fue solo anecdótico.