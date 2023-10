Pateando Tachos: Liga, finalista de la Sudamericana

Cardona metió un frentazo que fue al palo. Domínguez es arquero de rechazo largo, no dio segunda jugada. Facundo se quedaba custodiando el arco. No fue a la protección del espacio a espalda del lateral. Adé tomaba al delantero proyectado: Pratto. No hubo desajustes.

Quintero y Leonel Quiñónez ganaron los duelos y distribuyeron. La mejor manera de calmar el partido era jugar la pelota de rastrón y pase seguro. No todo se solucionaba con velocidad. Tenía que ver más la coordinación que la velocidad.

Piovi y Martínez cortaban hacia delante y hacia atrás la línea de la pelota, con igual eficacia. Influyentes en la trama dominante. Los volantes de Liga eran múltiples y versátiles. Presión en salida, precisión en pelota parada. No se apagaron. Bajaron el ritmo al partido para reacomodarse.

Julio creaba un efecto sorpresa en último tercio de cancha para verle la cara a los defensores argentinos de cerca. Paolo activó a Julio, que le dio con pie abierto, el balón salió desviado. Liga progresó desde el pase. Paolo simplificó entre tanta marca. Una idea vale más.

El peligro no se desvanecía. Barbona probó a Dida de cerca. Quintero la puso en largo para Julio, quien se apresuró y definió en offside. Barbona desde lejos sacó un tiro filoso, Domínguez detuvo el mazazo demoledor. Martínez como interior que iba al vértice del área. Lograba tener ángulos de centro más cercanos y eficaces.

Penetraba por el pasillo entre central y lateral y llegaba libre, tenía un panorama más claro, el recorrido era más corto y la definición es más peligrosa. Liga sufrió ataques continuados. Cardona la bajó de cabeza, Ramos giró y resolvió desviado.

Guerrero necesitaba ese pase que daba se lo devuelvan para definir. Cuando hacía la segunda marcha no lo agarraban más. Paolo desde 25 metros la colocó al palo lejano y Bologna la detuvo.

Alvarado ingresó por González (lesionado). Julio presionó y Soto asistió a Paolo Guerrero que la ubicó al ángulo, el palo fue la última resistencia. Barbona centró, Ríos cabeceó y la pelota se detuvo en el vertical. Defensa y Justicia tuvo una derrota global (3-0) que pesó como una condena.

