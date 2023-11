Pateando Tachos: Cómo ataca Barcelona SC

¿En el área hay tiempo? Sí, lo hay para el que amaga y utiliza la distracción, el engaño. Pocos delanteros gambetean como Janner Corozo y Adonis Preciado. Y es que hacen lo contrario de lo que está pensando el adversario.

Adonis es doble amenaza: gambetea, muestra el pase preciso y rápido. Regatea verticalmente hacia el arco, no en horizontal. La doble amenaza para el defensor es mortal. El rival no sabe para dónde ir a interrumpir el avance. El extremo al desmarcarse libera espacios a favor de los volantes con sentido de oportunidad. Si un medio campista no va al espacio hay un problema.

Janner Corozo, en la conducción, va driblando y termina resolviendo. Maneja ángulos con sus piques y corta la presión rival. Busca la zona descubierta, intercambia posiciones. No es fácil anticiparlo. Reúne destreza individual, va tras el pase que él advierte. El desborde es una de las tantas oportunidades para llegar al nueve en el área. Pero si son todos desbordes, en algún punto la jugada es controlable para el rival, o más forzada para los amarillos.

Damián Díaz hace algo que está fuera de guion, es el complemento de la jugada interna, el pase genial, la sorpresa para llegar en pared. Las jugadas se resuelven por dentro, lo de afuera es un envío al área.

Fydriszewski, la pierna con poco recorrido para preparar el remate. Afina virtudes que antes las tenía en segundo plano. Sin imperfecciones en el tiro final: fibra y sensibilidad. No es solo elegir, sino pegarle a la pelota en uno o dos segundos.

Hay jugadores que resuelven el partido como el nueve, y otros que ayudan a mejorar lo colectivo; tienen más impacto en el juego global.

Souza estabiliza, quita y bloquea remates. Sus pases no son de riesgo, son seguros en diagonal con los laterales. Va tanteando hasta que aparece esa pelota que destraba la jugada. Cuando está el medio centro, los tramos de sufrimiento del partido son muy pocos. Es entendible, no da balones comprometidos, sus asistencias por dentro son temerarias, abren una puerta y mucho campo por delante.

