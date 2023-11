Barcelona: Rafael Verduga dice que el Tribunal Electoral del Ídolo fue manoseado

Molesto y decepcionado. Así se siente Rafael Verduga, quien fue impedido de participar en las elecciones presidenciales de Barcelona, por una aparente inconsistencia en su postulación.

Desde fines de octubre, el exdirigente del Ídolo (fue vicepresidente en la actual administración canaria) quedó descartado de los comicios que se debían realizar el 18 de este mes, debido a que el Tribunal Electoral torero determinó que Verduga incumplía con el artículo 151 de la Ley del Deporte, el cual establece que los directivos deportivos pueden ser reelectos por una sola vez.

“Hay fuerzas atrás de todo este proceso que han movido a un Procurador del Estado que debe estar preocupado en otras cosas, para que en menos de 24 horas emita un criterio erróneo”, añadió Verduga.

El exdirigente de Barcelona explicó que se encuentra a la expectativa de la resolución de una nueva acción de protección que fue puesta por un socio torero, en la Unidad Judicial en Montecristi.

“Lamentablemente este proceso ha estado manoseado... Vamos a esperar la resolución de esta acción de protección y si es negada, ya no seguiremos apelando”.

Sobre el motivo por el cual no le cedió el puesto de candidato presidencial a Matías Oyola (quien iba de vicepresidente en su lista), ante la primera advertencia del Tribunal Electoral, Verduga afirmó que no hubo tiempo para aquello.

“Nosotros estábamos conscientes que nuestra candidatura cumplía con lo que dice la Ley. Además, cuando el Tribunal notifica que estábamos impedidos de participar solo teníamos un día para presentar la apelación”.

El también empresario lamentó que “al hincha no le hayan dejado la opción de decidir democráticamente”.

“Hay un viejo modelo que se resiste a cambiar en Barcelona. En 35 años, además del estadio, no se ha construido nada, es evidente que no quieren salir (no especificó quiénes)”.

