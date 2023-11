Pateando Tachos: Por qué liga es campeón de la Copa Sudamericana

Por su estructura: ataque (inicio, progresión y finalización), defensa (bloque alto, medio y bajo). Por su funcionamiento: comportamientos individuales, medios grupales, estímulos tácticos, acciones a balón parado. Y es que nadie puede enseñar lo que no sabe. Nadie puede aplicar lo que desconoce.

El equipo moldeado por Luis Zubeldía toca las teclas puntuales que ayudan al crecimiento del jugador.

Domínguez depende más de la astucia que de su fortaleza y altura. Atajó tres penales en la final.

José Quintero, impecable en marca, sin errores. Ocupa espacios predominantes. Hace unos pasitos para atrás intuyendo que la pelota va a caer ahí. Mente maestra en los rebotes y despejes. Sus envíos tienden a cerrarse por su perfil. Notable pase con rosca filosa.

Cuando encuentra un pasillo descubierto hace daño. Se apodera del partido. Su desprendimiento no llega exigido. Hace su parte y compromete al desconcierto del adversario. Es el más emblemático de los defensores. Creatividad y buena sintonía con Ibarra.

El medio campo de Liga maneja toda la valoración técnica (la acción), táctica (decisión), estratégica (el plan de acción) y rendimiento (eficacia y eficiencia).

Piovi y Martínez tienen una voluntad de poder apabullante. Ratifican con toda fuerza los valores de su causa. Renato es la solución creativa para quitar y abrir la defensa. Expectativa de peligro con tiros lejanos.

Julio y sus desmarques de penetración a la espalda de los últimos defensores. Paolo Guerrero tiene presencia, manejo de engaño para ganar un segundo y talento para estar siempre donde debe. Pocos goles, todos impactantes. No hay jugada que no busque; no hay espacio, cercano o lejano, que no descubra.

Liga maneja las subfases del juego: ataque, defensa y transiciones. El factor emocional influye. Lo demostró Alzugaray, al descontar rivales con sus quiebres sin perder el remate, para anotar el empate en la final de la Copa Sudamericana.

