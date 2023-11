Paolo Guerrero: “Llegué a Liga de Quito para quedar marcado en la historia”

Es la experiencia dentro y fuera de la cancha. Tiene una carrera impresionante y una historia de vida que va sintonizada a ella. Conocido como Depredador, el peruano Paolo Guerrero se fue a jugar al Bayern Múnich de Alemania y desde entonces cimentó una magia que le hizo ganar a Liga la ansiada quinta estrella internacional, la semana pasada tras levantar la Copa Sudamericana 2023.

Y es que su llegada a Liga de Quito tenía un objetivo claro: conquistar la corono. Y lo logró. Pero eso no lo ha dejado quieto, pues ahora está dispuesto a devorarse la segunda etapa de LigaPro en su búsqueda incansable de títulos.

Aunque luce fiero en cancha, fuera de ella es diferente. El futbolista es sencillo y en eso es claro cuando dice que el hecho de que sea famoso no le da para que se crea más que los demás.

Con Guerrero la cédula nunca está fuera de juego, tiene 39 años, es seleccionado por Perú y hoy declara con los albos que los sueños no tienen límites. Es la primera vez que habla con EXPRESO y, como si estuviera en cancha, gambetea con las preguntas.

- ¿Qué se siente ser un histórico y seguir escribiendo aún páginas doradas?

- Agradezco bastante el reconocimiento, pero no me considero así. Soy un jugador que siempre busca dar lo mejor, no me gusta perder y ese espíritu de querer ganar y cobrar revanchas trato de hacerlo valer siempre. Gracias a Dios, a lo largo de toda mi trayectoria lo he logrado. Acabamos de conseguir un torneo importante y eso es lo que a uno lo mantiene vivo y motivado.

Paolo Guerrero y Leonel Quiñónez forman parte del equipo ideal de la Copa Sudamericana. ARCHIVO / EXPRESO

- Su llegada a Liga tuvo el objetivo de ayudar a conseguir la quinta estrella internacional, ¿siempre estuvo seguro de lograrlo?

- Estuve seguro de que llegaba para competir, para lograr títulos. La llamada del profesor (Luis) Zubeldía fue lo que más me motivó, más allá de que sabía de la historia de Liga por todos sus títulos y victorias que lo hacen el más grande de Ecuador. Sí, llegué con ansias de conseguir el campeonato. A inicios de año, cuando estuve en Racing, quería ganar la Libertadores, pero al venir a Liga mi foco cambió por competir y pelear la Sudamericana.

- ¿Qué fue lo más loco que le pidieron los hinchas albos?

- Han sido 3 o 4 meses muy intensos en el que hemos tenido poco contacto porque hemos viajado mucho; además estuve con la selección de mi país (Perú). Sin embargo se que han dicho algunas cosas lindas que me hacen sentir feliz de estar en un club tan grande. Además el reconocimiento de la gente y el cariño me hacen sentir muy bien aquí, en Quito. Estoy muy agradecido con todo lo que rodea al club, me tratan increíblemente bien.

- ¿Es de los que se tatúa los logros alcanzados?

- La verdad no, las copas u objetivos conseguidos creo que quedan para la historia o memoria y para el reconocimiento de los hinchas.

- Zubeldía contó que vio en usted ese coraje por querer jugar cuando pedía minutos en Racing...

- Sí, después que pedí mi rescisión a Racing quería jugar. La Libertadores era mi mayor objetivo y buscaba ir a un equipo que esté jugando ese torneo; estuve esperando por una propuesta, pero al final llegó la oferta de Liga con la llamada del profesor Zubeldía y acepté. Todos los años trato de ponerme metas y creo que las cumplo.

- ¿Está consciente de que entra en la historia de Liga?

- Sí, lo dije en mi presentación, llegué a Liga para quedar marcado en la historia. ¿Y cómo se queda marcado en la historia del club? Pues ganando títulos. Gracias a Dios, lo conseguimos.

- Danny Luna y Alexander Alvarado dijeron que, a pesar de ser un top, usted es sencillo y humilde...

Dani y Ale son las personas con las que más converso en el equipo; compartimos mesa en todos los lugares donde estamos, hemos hecho una linda amistad y cada vez los conozco más; eso es lo maravilloso del fútbol, te hace conocer gente y se aprende mucho. Con todos mis compañeros del club me llevo muy bien y eso es lo que resalto del grupo, eso es lo que hace ser exitoso a un equipo porque todos piensan de la misma manera y tienen el mismo objetivo.

Paolo Guerrero llegó a Liga de Quito a darle experiencia dentro y fuera de la cancha. Cortesía

- ¿Cómo mantiene ‘los pies sobre la tierra’?

- Los jugadores somos personas simples, que venimos desde abajo; el hecho de que hoy seamos famosos no significa que vamos a ser más ni menos que nadie. La vida es para vivirla con perfil bajo, mantener los pies sobre la tierra por más exitoso que seas, porque de ahí viene la esencia de las personas, cómo son criadas desde pequeños. Además, la educación es importante.

- ¿Que significó celebrar por primera vez un título con su papá presente?.

- Fue muy especial porque mi papi no había podido estar en otras oportunidades en la consecusión de un título; me hubiese encantado que esté mi madre, pero fue lindo que mi padre haya estado acompañándome. Siempre digo que hay que aprovechar a los papis porque uno nunca sabe hasta cuándo ellos van a estar con nosotros.

- ¿Cómo fue ese sentimiento de tener a la familia completa en el festejo?

- Mi familia me acompaña a todos lados y eso es lindo. Tener a mi mujer y a mi hijo cerca me motiva, me pone feliz. Se me cruzaba por la mente que tengo mi soporte en las gradas apoyándome y dentro de la cancha es 120% de concentración.

- ¿Cree que ahora la exigencia de la gente de LDU será aún mayor?

- Sí, y eso está bien. Uno tiene que ser ambicioso por triunfos, uno se esfuerza y trabaja cada día para justamente competir y lograr los objetivos que se traza; esperemos que se pueda conseguir todo y para eso hay que prepararse mucho.

Paolo Guerrero de Liga de Quito celebra al ganar la Copa Sudamericana frente a Fortaleza. EFE

- ¿Cómo se cuidó para jugar con calidad hasta ahora?

- Descansar es un factor importante y alimentarse bien es fundamental; después viene la preparación mental y física, pero cuando crees que ya no puedes le tienes que ganar a la adversidad y no te puedes dar por derrotado. Tienes que tener tus objetivos claros y nadie te los puede quitar.

- Con su experiencia, ¿qué cosas que hizo antes de los 20 años le diría a los jóvenes que no hagan?

- Uy, son muchas cosas que uno no debe hacer. Este deporte es de sacrificios si quieres lograr metas; y a veces te privas de muchas cosas para conseguirlas. Además, lo mejor que pueden hacer en la vida es darle alegrías a sus padres, a ellos tenemos que retribuirles ese amor y todo lo que nos dieron para salir adelante, porque nuestros papás lo que quieren es vernos surgir y sentirse orgullosos de nosotros.

- ¿Le dijo algo a Domínguez en los penales?

- El flaco es una extraordinaria persona, ni qué hablar como futbolista, de ahí que cuando fui a patear el penal le dije: hoy nos salvas de nuevo. Estaba seguro de que él nos salvaría. Y lo hizo.

