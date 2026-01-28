Palacios y Rose, las estrellas en la presentación del campeón de la Copa Ecuador

Universidad Católica de Quito anunció a la plantilla para la temporada 2026 con sus nuevos refuerzos y uniformes

La Universidad Católica de Quito presentó su plantel 2026 y los nuevos uniformes para LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador.

El ecuatoriano Diego Palacios y el panameño Everardo Rose fueron las principales estrellas en la presentación del campeón de la Copa Ecuador 2025, la Universidad Católica, evento que se cumplió este 28 de enero.

El evento se desarrolló en el auditorio Mayor de la Pontificia Universidad Católica en Quito, donde acudieron jugadores, cuerpo técnico, dirigentes directivos y un grupo de aficionados.

“El primer paso es el más difícil de dar y triunfar nos obliga a afrontar nuevos retos con más responsabilidad y dar ejemplo en el diario vivir”, mencionó el presidente del equipo Cámarata, Pablo Ortiz.

Tras el discurso del titular de elenco que encargará tres torneos en 2026: la Libertadores, la LigaPro y defenderá el cetro alcanzado en la Copa Ecuador, presentó las tres equipaciones para esta campaña: predomina el celeste para la principal, el salmón y el azul marino para las equipaciones alternas.

Las nuevas equipaciones 2026 de la Universidad Católica: celeste, salmón y azul marino para una temporada con triple competencia. Franklin Jácome

Refuerzos y renovaciones

Además de los refuerzos de Diego El Chiky Pala, que regresa al fútbol ecuatoriano tras jugar en el FC Karpaty de Ucrania, y el panameño Everardo Rose, proveniente del Plaza Amador de su país, Católica renovó con otros jugadores.

Como el también panameño Azarias Londoño, el delantero ecuatoriano Byron El Tigre Palacios y el histórico Facundo Martínez, quien lleva más de 10 años en la escuadra del trencito azul. Además del ascenso de cerca de cuatro juveniles al primer plantel.

Tras la presentación del cuerpo técnico, médico y de utilería, tomó la palabra el entrenador principal, Diego Martínez. “El año pasado nos comprometimos a trabajar unidos y a escribir nuestra propia historia. Vamos por buen camino y queremos hacer todo lo posible porque este club siga creciendo”, señaló.

El debut de la Universidad Católica está previsto para este 5 de febrero en la primera fase de la Copa Libertadores como visitante ante el Club Atlético Juventud de Las Piedras de Uruguay.

