El Pague Por Ver, entre la regla y la necesidad

La vuelta del fútbol ecuatoriano parece estar cada vez más cerca, pero los ingresos de los clubes igual se limitarán, sobre todo porque los partidos no podrán contar con los simpatizantes. Las taquillas son un rubro importante dentro de las finanzas de las instituciones que conforman nuestro balompié y buscan manera de no perderla: una es la opción de Pague Por Ver.

Vale recordar que el campeonato nacional es transmitido por GolTV, un canal que está en la mayoría de cableoperadores en el país y funciona de forma gratuita, esto quiere decir que el usuario que contrate el servicio general, ya cuenta con la posibilidad de disfrutar los partidos de LigaPro.

Varios clubes ven esta alternativa como viable, mientras que otros optan por analizar la letra chica, ya que hay un contrato firmado con la empresa de Paco Casal que no habla de una opción de Pague Por Ver.

Los derechos audiovisuales fueron negociados con GolTV y en el contrato no consta el Pague Por Ver. Atravesamos por un periodo mundial de alta vulnerabilidad y no creo eque estamos en posición para renegociar nada. Es por supuesto mi opinión desconociendo, como en efecto desconozco, las posturas de la empresa dueña de los derechos y de las cableoperadores. Nassib Neme. presidente de Emelec

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, manifestó hace un tiempo que es una idea, más que un plan en concreto, pero que los clubes, de forma independiente, se han manifestado. Eso sí, reconoce que LigaPro no puede decidir el tema de forma arbitraria, sino analizarlo con GolTV.

“Todavía no se ha tratado sobre las transmisiones de los partidos en Pague por Ver. Tenemos una gran relación con GolTV. Ellos tienen su modelo de negocio. Cuando me siente a dialogar sabremos si cambiarán algo”, dijo Loor.

Pero dirigentes de clubes dan el paso adelante y, al menos, lo dialogan entre ellos como una posibilidad.

Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, dio su punto de vista sobre el tema y cree que es una forma de solventar ese vacío por taquillas.

Hemos hablado sobre esa posibilidad (del Pague Por Ver), pero es difícil establecer un modelo porque se definiría el tipo de ingreso, es decir, un porcentaje para la televisora, otro para el club y otro por los derechos de transmisión. Con las taquillas se generaba otro tipo de ingreso. Puede ser una solución, pero no todo el mundo podrá acceder a ello. Andrés Báez, gerente de Aucas.

“Creo que deberíamos intentarlo como un recurso adicional, ya que no tenemos taquilla. Yo le he agradecido a nuestros socios que siguen pagando, hay otros que pagan y querrán recibir algún boleto, pero ahora eso no es posible”, explicó.

Santiago Morales, dirigente de Independiente del Valle, también cree que es una buena idea, pero que se debe llegar a un diálogo.

“Apoyo 100% la posibilidad que se aplique el Pague Por Ver para que los clubes puedan tener un ingreso más. Pero habría que analizarlo bien, porque también me pongo en los zapatos del usuario, las cableoperadoras podrían rebajarse algo en sus planes por ejemplo”, dijo en el programa Al Toque de Radio Caravana.

El club oriental está a la expectativa de las decisiones que se tomen. Para el gerente de Aucas, Andrés Báez, la modalidad del Pague Por Ver podría ser una buena solución a corto plazo, pero no es algo que está en las manos del equipo, sobre todo piensa en el aficionado.

Quitarle el fútbol abierto a la gente y ponerle un Pague Por Ver va a ser complejo. El fútbol es una distracción, es un espacio libre y cobrar por cada transmisión sería perjudicar al aficionado. Sería una alternativa financiera para los equipos. Se planteó la posibilidad de que se cobre 7 o 10 dólares solo en la provincia donde se juega el partido. Santiago Cattani, presidente Universidad Católica.

“Yo me pregunto: ‘¿habrá gente que tenga para pagar 10 dólares por un partido?’. Puede ser una solución para los equipos, pero no todo el mundo podrá acceder a ello”, agregó.

Además de la demanda y oferta, el tema legal no es un detalle menor. Así lo detalla Nassib Neme, presidente del Club Sport Emelec.

“Los derechos audiovisuales fueron negociados con GolTV. El Pague Por Ver no es una opción aplicable en los términos originales de tal contrato. Lo que sugiere modificación a los términos contractuales”, dijo el dirigente azul.

Si bien está la necesidad de generar ingresos a las arcas de los clubes nacionales, la otra realidad es que GolTV deberá decidir si es o no posible, viable y rentable, la alternativa del Pague Por Ver. Pero hoy no pasa de un anhelo de algunos dirigentes. SDP-PCD