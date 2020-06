Marcelo Fleitas: "Pensé que Nassib Neme también me iba a rajar a mí"

Joao Rojas: "Estoy feliz de seguir en Emelec" Leer más

Para el hincha azul el 2011 es una año extraño. En la primera fase el Bombillio arrasó con sus rivales de la mano de Omar Assad y se apuntaba como un serio candidato al título, pero su salida y la posterior llegada de Juan Ramón Carrasco frenaron esa ilusión. Ese 2011, Marcelo Fleitas dejó de ser el capitán de Emelec para ser el técnico y al forma en que sucede esto es, por menos, curiosa.

Fleitas cuenta cómo Carrasco le pidió ir a hablar con el presidente para tratar de revertir la decisión, pero todo terminó en una abrazo y tomando el rol de timonel, aunque no estaba en sus planes.

El día que Nassib Neme despidió del equipo a Juan Ramón Carrasco y le ofreció el cargo a @marcelofleitasD

Tremenda anécdota del excentral de Olmedo, Barcelona, Cuenca y Emelec.

Se viene un gran #FútbolsinCassette pic.twitter.com/3UFLIu8h6w — Fútbol Sin Cassette (@f_sin_cassette) June 9, 2020

"No lo esperaba (que le propusieran ser DT), para los que estaban en duda. Perdemos un partido contra Manta 2 o 3 a 0 y me llama Juan (Ramón Carrasco) como yo era el capitán y me dice: 'Marcelo, (Neme) me echó, si poden hablar ustedes los más grandes'. Entonces llame a Gabriel Achilier y a Pedro Quiñonez, nos juntamos en el Complejos y fuimos donde Nassib", comienza explicando en Fútbol Sin Cassette.

"Cuando llegamos le decimos presi y el nos dice de que está decidido, Juan se va. Cuando nos levantamos los tres me dice Marcelo usted quédese, yo digo se arrepintió porque habíamos firmado hasta diciembre y dije a mí también me raja. Viene Nassib se sentó y me miró, es la oportunidad de su vida, quiero que sea el entrenador. Me quede unos segundos y rápido pensé: si le digo sí, me retiro ahora mismo del fútbol. Le digo sí, me termina abrazando, salimos y estaba la mujer de Nassib con mi esposa, y su esposa me dijo '¿profe?' y le dije sí. Mi esposa no entendía nada", agrega.

Fleitas dejó su puesto vacante en la zaga central y en la final contra Deportivo Quito, los millonarios se quedaron con las ganas de festejar. El argentino-ecuatoriano estuvo en el banquillo del Bombillo hasta mediados de 2012, cuando llegó Gustavo Quinteros. El resto es historia.