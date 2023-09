Desde niño, Óscar Zambrano se puso como meta jugar en Liga de Quito, el equipo de sus amores, y ahora, con 19 años, se ha consolidado en el primer equipo de los albos, y llamando la atención de equipos de Europa.

La historia del volante con los universitarios inicia cuando tenía 11 años y llegó de su natal Santo Domingo de los Tsáchilas a probarse en Independiente del Valle y en el cuadro blanco.

Su primera alegría llegó cuando los albos le dijeron que quedaba a prueba, por una semana, la que superó sin problemas, y desde ese momento fue demostrando sus cualidades por las divisiones formativas. Pero esta historia también tuvo su momento difícil, entre 2017 y 2018, cuando estuvo a punto de dejar la U.

“Era mi sueño llegar al primer equipo de Liga y lo logré con el apoyo de entrenadores como Carlos Cajas y Édison Méndez, que me guiaron con valores y constancia”, cuenta Zambrano. De la mano del Kinito se dio su debut en el equipo principal de los albos, en la victoria por 2-0 sobre Cumbayá, a inicios de abril de 2022.

“En un amistoso el profe Kinito me preguntó si estaba listo para debutar en el primer equipo y le dije que sí, pero por dentro estaba con muchos nervios. En la concentración, compañeros como el Kunty Caicedo, Ezequiel Piovi, Adrián Gabbarini y Michael Hoyos me dijeron que disfrute, si iba a jugar es porque me lo merecía. Esa noche previa estuve muy nervioso y ansioso por debutar en el club que amo”, detalla.

Con la llegada de Luis Zubeldía al banquillo universitario logró la consolidación y resalta que el entrenador argentino le ha ayudado “a crecer mucho”. Su salto al equipo principal de Liga de Quito le abrió las puertas de la selección sub-20 para el Campeonato Sudamericano que se disputó en Colombia, donde consiguieron una angustiosa clasificación al Mundial de la categoría.

Cuenta que no tuvo su mejor actuación, y que pensó que se podría quedar fuera de la nómina mundialista, hasta que recibió el llamado del entrenador Miguel Bravo, quien tomó el lugar del cesado Jimmy Bran.

“Muchas personas me dijeron consejos, que siga trabajando, que lo del Sudamericano fue solo un tropiezo. Fue una gran alegría ser convocado y muy lindo representar al país en un Mundial”, afirma Zambrano, quien ahora apunta a llegar a la Tricolor mayor, así como lograr títulos con Liga de Quito.

“El Mundial me dio confianza y soltura para jugar en un equipo grande como Liga, lo que es muy fuerte. Aprendo de la gente de experiencia cómo manejar la presión, con el equipo queremos la felicidad de los hinchas”, manifiesta Óscar. Con madurez señala que “estoy en mi mejor momento, pero no me conformo con nada”.

El volante disputó con la Tricolor sub-20 el Sudamericano y el Mundial. ARCHIVO / EXPRESO

Además de recibir la guía de los compañeros de la U, tiene como uno de sus amigos y consejero a Moisés Caicedo, quien con su llegada al Chelsea inglés marcó la transferencia más cara de la Premier League.

“Solemos conversar por Instagram. Es muy buena persona, me da muchos consejos, me dice que pronto estaré por ahí (en Inglaterra). Que siga trabajando, que no baje los brazos nunca, que demuestre todo en la cancha, con mucha humildad. Trato de aplicar los consejos que me da y de aprender de él”, detalla Zambrano.

Agrega que de niño quería ser como el argentino Lionel Messi, pero ahora, por la posición de volante en la cancha, tiene como referente al español Sergio Busquet.

María Preciado es la madre e inspiración de Óscar Zambrano. ARCHIVO / EXPRESO

Pese a que no le gusta hablar sobre las informaciones del interés de equipos como el Barcelona de España, Porto de Portugal, y West Ham United y Crystal Palace de Inglaterra, Zambrano menciona que “veo las informaciones que salen, pero todo lo lleva mi representante y el club, de esta forma evito distracciones. Si llega algo concreto lo hablarán conmigo”.

Acota que “estoy con cabeza fría, no tengo apuro por salir. Quiero ir día a día con Liga para llegar lo más preparado posible, mental y físicamente, a Europa que es mi gran meta”.

Su refugio en los momentos de vacaciones son su madre, María Preciado y sus cinco hermanos en Santo Domingo de los Tsáchilas. “No soy mucho de estar saliendo de viaje, paso en Santo Domingo con mi familia. Comparto con ellos, mi mamá en casa me hace carne apanada que es mi plato favorito”, cuenta emocionado y enfatiza que a ellos y a su novia, les dedica las conquistas que alcanza en su gran pasión, el fútbol.

