Óscar Patín, la revancha personal del marchista campeón olímpico juvenil

Óscar Patín (i), Daniel Pintado (c) y Jinson Calderón coparon el podio de los 35 km marcha del Nacional del fin de semana en Sucúa, Morona Santiago.

En 2018, el marchista ecuatoriano Óscar Patín hacía historia al convertirse en el primer andarín tricolor en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires de ese año. De acuerdo con las proyecciones, su nivel y preparación iban enfocados para ser protagonista a la cita absoluta de París 2024, pero eso no sucedió.

Nacional de Surf: Ellos lideraron la primera fecha en Manta Leer más

Pese a que sí despuntó en competencias internacionales como torneos sudamericanos o panamericanos, el andarín nacido en Guaranda, provincia de Bolívar, cerró un 2024 explicando: “no fue como lo soñé, pero marcó mi vida de muchas maneras. Este año me puso a prueba, no solo como deportista, sino como persona. Me enfrenté a derrotas, dudas y momentos en los que parecía que todo iba cuesta arriba... Nos vemos en el 2025, con más ganas que nunca”. Y vaya que lo empezó a cumplir.

El sábado 22 de febrero, durante el Campeonato Nacional de Marcha de Sucúa, en la provincia de Morona Santiago, Patín, hoy de 24 años, terminó segundo en los 35 km marcha, por detrás solo del actual campeón olímpico absoluto, su compatriota y compañero de equipo, Daniel Pintado.

De acuerdo con los resultados, Daniel registró una marca de 2 horas, 31 minutos y 56 segundos, mientras que Óscar se quedó a poco menos de dos minutos de él.

“De campeón olímpico juvenil, a enfrentar al campeón olímpico absoluto... Un sólido segundo lugar con mi mejor marca personal en los 35 km: 2h32m38s”, celebró emocionado en sus redes sociales Patín, quien además por el resultado clasificó al Campeonato Panamericano de Marcha.

Patín (i) y Pintado ‘pelearon’ cerca de 5k por la punta de la prueba. Cortesía

Lo de Patín, dicho por sus propios compañeros es “una revancha personal”, pues a su corta edad tuvo que someterse a grandes presiones por haber sido el primer campeón olímpico juvenil, pero “está alcanzando la mentalidad y madurez requerida”, coincidieron.

“Eres un duro mi pana; sin duda ese es el campeón olímpico que conozco”, escribió David Hurtado, también competidor olímpico ecuatoriano en París, en el perfil de Óscar.

El tercer lugar y medalla de bronce del Nacional de Sucúa del fin de semana quedó en manos de Jinson Calderón, de Pichincha, quien detuvo el cronómetro en 2 horas, 38 minutos y 58 segundos.

Siga leyendo: (Champions League: ¿Cuánto han ganado los equipos con ecuatorianos?)

Un Nacional de regresos

Ya en los 35 km marcha femenina, la victoria fue para la cuencana Paola Pérez, otra marchista que lucha por volver al nivel de años anteriores, y que en este inicio de temporada 2025 está dando muestras de ello al haberse ubicado primera con un tiempo de 2h48m35s.

Piero Hincapié: un viaje lleno de sacrificios, éxitos y desafíos Leer más

Esto luego de una reñida competencia frente a la también cuencana Paula Torres, quien si bien lideraba la prueba, recibió una sanción por infracción en los últimos kilómetros y la relegó al segundo lugar con un crono de 2h51m42s. El metal de bronce fue para Johana Ordóñez (Guayas), con 2h54m49s.

Cupo Mundial

Todos los marchistas ecuatorianos, encabezados por el mismo Daniel Pintado, apuntan como objetivo principal de la temporada al Mundial de Atletismo en Tokio, por lo que antes deberán pasar por varias pruebas.

Pintado, Patín, Pérez y compañía pretenden estar este 22 de marzo en Dudince, Eslovaquia, donde podrán buscar la marca mínima para el Campeonato Mundial.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!