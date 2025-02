Piero Hincapié: un viaje lleno de sacrificios, éxitos y desafíos

¿Quién iba a pensar que una decisión tan minúscula por parte de un niño de 10 años terminaría forjando su camino para convertirlo en un futbolista profesional reconocido globalmente en tan poco tiempo? Es la historia de Piero Hincapié quien, con tan solo 23 años, se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Bayer 04 Leverkusen y de la selección ecuatoriana.

Este fue el cambio de cancha de Piero Hincapié

Entre el olor del mar y la arena, un pequeño Piero disfrutaba de esos días en los que lo único importante era meter goles, sin saber que ese momento se convertiría en uno de los más atesorados de su vida.

Todo cambió cuando estaba jugando fútbol en la playa. “Los equipos de Esmeraldas siempre organizaban campeonatos allí, junto al profesor Matamba, quien lamentablemente falleció hace poco”, recuerda.

Durante el partido, llegaron unos ‘ojeadores’ del Club Sport Norte América de Guayaquil. “Ellos me dijeron que querían llevarme al club. Fue algo muy lindo, porque siempre había estado jugando y luchando para que llegara ese momento en el que otro equipo me quisiera”, comenta con felicidad al recordar su pasado.

Después de hablar con sus padres, fueron ellos quienes tomaron la decisión de aceptar la propuesta. “La verdad, fue un momento de felicidad para todos, pero también de tristeza, porque yo era muy chiquito. Me fui de Esmeraldas a Guayaquil cuando tenía apenas 10 años”, explica con un tono melancólico.

Su madre lloraba mucho por él, mientras que Piero, aunque inicialmente estaba contento, pronto sintió la soledad y la falta de su familia en la ciudad portuaria. Fue entonces cuando comprendió la importancia del apoyo presencial de sus seres queridos. Sin embargo, no se dejó vencer y siguió adelante.

La familia Hincapié brinda mucho apoyo

Dicen que la familia es donde empieza la vida y el amor nunca termina. Para Piero, esta es su mayor fortaleza y cada miembro desempeña un papel fundamental en su día a día.

Sus padres lo ayudan en la toma de decisiones, su hermano lo acompaña en sus momentos de relajación mientras juegan videojuegos, y su hermana, además de haber sido su roca en sus inicios en Independiente del Valle, se ha convertido en su asesora de imagen no certificada.

Ella es la mente creativa detrás de algunos de los outfits que han hecho que Piero luzca siempre a la moda. “No sigo mucho la influencia de la moda europea, pero con mi hermana sí. Le pregunto si algo me queda bien o mal, y nos vamos ayudando”, dice con una sonrisa. “Nosotros tampoco nos vestimos mal, tratamos de estar a la altura”, agrega riendo.

Con los pies en la tierra

Desde su paso por Quito con Independiente del Valle, su breve estadía en Argentina con el Club Atlético Talleres y su llegada al Leverkusen, la personalidad de Piero ha evolucionado.

“Creo que he crecido mucho. Cuando estaba en Ecuador era muy joven, pero cuando fui a Argentina aprendí bastante, crecí tanto futbolísticamente como personalmente. Veía las cosas de manera diferente. Y aquí, en Leverkusen, sé que aún no he terminado de educarme. Uno adquiere conocimientos todos los días, sin importar la edad. Pero creo que he alcanzado una madurez en la que he adquirido mucha experiencia”, reflexiona.

Bayer 04 Leverkusen y su recibimiento con brazos abiertos

Su llegada al Bayer 04 Leverkusen fue transformadora para un chico de 19 años que se enfrentaba a la barrera del idioma. “Era tímido porque no sabía alemán ni inglés, nada. Gracias a los compañeros que estaban en ese momento, y a otros que siguen aquí, como Exequiel Palacios (argentino) y Charles Aránguiz (chileno), pude adaptarme de la mejor manera”.

Al principio, por vergüenza, evitaba pedir ayuda. “Cuando tenía un problema y necesitaba ir al fisioterapeuta, no iba porque pensaba que no nos íbamos a entender. Ni él a mí ni yo a él. Fue difícil”, confiesa con una sonrisa.

“Recuerdo que, cuando recién llegué, me había dado un golpe y quería ir al fisio, pero no fui. Aguanté el dolor y me ponía hielo en casa porque no entendía el idioma”, cuenta con cierta vergüenza.

Con el tiempo, gracias a la ayuda de sus compañeros y del personal, logró desenvolverse mejor. “Fue agradable sentir que todos estaban allí apoyándome, diciéndome qué debía hacer, qué estaba bien, qué no y qué podía mejorar. Fue fantástico, y así pude jugar muchos partidos”.

Ese espíritu de equipo ha permitido que el Leverkusen haga historia: ganar 51 partidos consecutivos en la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Europa League, y llevarse a casa los títulos de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania.

“Estar en este lugar privilegiado y haber tenido una temporada fantástica como equipo es algo muy especial. Creo que es un honor formar parte de la historia del club y dejar mi nombre en él”, concluye Piero con orgullo.

Ha alcanzado 150 partidos con el Leverkusen. ¿Qué significa para usted?

Muy feliz, la verdad. Todo pasa muy rápido y, a veces, uno no se da cuenta de todo el camino que ha recorrido hasta ahora. Es algo muy emocionante.

Es titular indiscutible en el equipo. ¿Qué responsabilidad implica eso?

Más que una responsabilidad, lo veo como el deber de hacer las cosas bien dentro del campo. Si haces las cosas bien dentro y fuera de la cancha, eso también es importante. Creo que eso te lleva a asumir una gran responsabilidad en un club como este, que es ambicioso y siempre quiere ganar. Te motiva a estar al más alto nivel para poder competir y triunfar.

Se viene el partido contra Venezuela en Quito. ¿Cómo lo ve?

Creo que no podré jugar por la tarjeta roja que recibí en el partido contra Colombia. Pero los muchachos siempre están ahí, los veo muy bien. También sigo muchos de sus partidos cuando coincidimos en horario, y la verdad es que todos están en un gran nivel. Será un partido emocionante para la afición y para mí, porque podré ver a mis compañeros esforzándose en la cancha.

¿Qué recuerda de sus inicios en Independiente del Valle?

Recuerdo mi debut con Independiente. Fue un momento muy especial. Mi mamá no pudo estar presente porque el equipo jugaba en Quito y ella estaba en Esmeraldas, pero mi hermana sí pudo acompañarme. En ese tiempo, ella vivía en Quito y siempre iba a verme jugar. Su apoyo fue muy importante para mí. Fue un momento muy bonito, la verdad.

