La UEFA Champions League ya tiene listos sus enfrentamientos de octavos de final, y la presencia ecuatoriana no pasará desapercibida. Willian Pacho con el París Saint-Germain, Joel Ordóñez en el Brujas y Piero Hincapié con el Bayer Leverkusen serán parte de esta fase del torneo más prestigioso de clubes en Europa.

EL INCENTIVO MILLONARIO POR AVANZAR DE RONDA

Más allá de la gloria deportiva, la Champions también representa una jugosa recompensa económica para los equipos que logren avanzar. Los clubes que se clasifiquen a los cuartos de final recibirán 12,5 millones de euros, mientras que los cuatro semifinalistas sumarán 15 millones cada uno.

El zaguero ecuatoriano Joel Ordóñez es líder en la zaga del club Brujas cortesía

Los finalistas, que se enfrentarán el 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich, asegurarán 18,5 millones de euros, y el campeón, además del trofeo, se llevará un bono extra de 6,5 millones. A esto se suman 4 millones adicionales para el vencedor, que disputará la Supercopa de Europa en el verano de 2025.

En total, una campaña exitosa en la Champions puede traducirse en ingresos que superan los 100 millones de euros.

ASÍ QUEDARON LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

París Saint-Germain (Willian Pacho) vs. Liverpool, Brujas (Joel Ordóñez) vs. Aston Villa, Real Madrid vs. Atlético de Madrid, PSV vs. Arsenal, Benfica vs. Barcelona, Borussia Dortmund vs. Lille, Feyenoord vs. Inter y Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen (Piero Hincapié)

Con duelos electrizantes y la participación de figuras ecuatorianas, la Champions promete emociones al máximo en su camino hacia la gran final en Alemania.

