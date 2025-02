Nacional de Surf: Ellos lideraron la primera fecha en Manta

Dominic Barona y Alex Suárez, fueron finalmente los campeones absolutos de la Copa TPM Manta Open Pro, que se disputó el fin de semana en la playa El Murciélago de Manta, como parte de la primera fecha del Circuito Nacional de Surf.

En la rama femenina, a Dominic la acompañaron en el podio Pacha Luque, quien se ubicó en el segundo lugar, seguida por Génesis Borja que fue tercera y Wendy Velásquez se quedó con el cuarto puesto de la categoría Open.

En varones, quienes escoltaron a Suárez fueron el manabita Bruce Burgos (segundo); Roberto Rodríguez (tercero), mientras que Fernando Vásquez fue cuarto.

“Estoy muy contento con el resultado que conseguí, pero aparte de eso me satisface saber que el surf ecuatoriano tiene grandes deportistas y que ha levantado su nivel”, destacó Alex Suárez.

La manabita Xiomara Bowen, quien también integra el Plan de Alto Rendimiento, fue una de las deportistas destacadas al apoderarse de dos medallas de oro en las modalidades sup surf y sup race. De igual forma, Ámbar García conquistó dos medallas doradas al liderar las categorías sub 14 y sub 16.

Otros ganadores

Tras las competencias, el cuadro de honor de los surfistas que ocuparon el primer lugar en cada una de las modalidades y categorías quedó de la siguiente manera:

Xiomara Bowen (sup surf)

Bolívar Galidto y Xiomara Bowen (sup race)

José Loor y Fanny Villao (longboard)

Maksin Molina y Ámbar García (sub 14)

Juan López y Ámbar García (sub 16)

Mario Gutiérrez y Ana Herrera (sub 18)

La Copa TPM Manta Open Pro, congregó a 160 deportistas de las provincias de Guayas, Manabí, Esmeraldas, Galápagos y Santa Elena. La segunda fecha del Circuito Nacional de Surf, se desarrollará en la provincia de Esmeraldas, en fecha aún por confirmar.

