Osasuna vs Real Madrid EN VIVO: hora y dónde ver el partido de LaLiga

El líder de LaLiga, el Real Madrid, salta a escena este sábado 21 de febrero desde las 12:30 (hora de Ecuador) en el estadio El Sadar, con una sola consigna: ganar y mantenerse en la cima del fútbol español. El compromiso será transmitido por ESPN y Disney+.

El Osasuna recibe a los blancos en la jornada 25 de LaLiga EA Sports, en un duelo que puede marcar el pulso del campeonato. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscan sostener las buenas sensaciones que han mostrado en sus últimas presentaciones, con un equipo que ha sabido competir en momentos clave.

¿Cómo llegan?

El Madrid aterriza en Pamplona con la moral en alto tras imponerse 0-1 al Benfica en la ida de los playoffs de la Champions. El gol lo marcó Vinícius Júnior, en un partido que también tuvo tensión, ya que el árbitro activó el protocolo antirracismo por insultos contra el brasileño.

Osasuna, en cambio, vuelve a casa tras dos salidas consecutivas. En la jornada 23 venció 1-2 al Celta de Vigo en Balaídos, pero en la fecha 24 empató como visitante frente al Elche CF. Los dirigidos por Alessio Lisci marchan décimos con 30 puntos y quieren dar el golpe ante el puntero.

El historial reciente favorece claramente al Madrid: en los últimos cinco enfrentamientos ganó cuatro y empató uno. En el duelo más reciente, disputado en el Bernabéu, los merengues se impusieron 1-0 con gol de penal de Kylian Mbappé, quien marcó así su primer tanto de la temporada.

Pamplona será una prueba de carácter para el líder. El Madrid sabe que no puede ceder terreno si quiere seguir mirando a todos desde arriba.

