Pedro Pablo Velasco hizo el primer gol de Orense ante Delfín.
Pedro Pablo Velasco jugador de Orense.Cortesía

Orense SC vs. Mushuc Runa: día, hora y canales para ver EN VIVO el partido de LigaPro

LigaPro: Orense busca la clasificación ante Mushuc Runa este sábado en Machala

El fútbol regresa con fuerza al estadio Nueve de Mayo de Machala. Este sábado 13 de septiembre, desde las 19:00, Orense SC recibirá a Mushuc Runa en un partido que promete drama, tensión y emociones al límite por la fecha 28 de la LigaPro 2025.

La urgencia está presente en ambos bandos. Orense, que suma 42 puntos, pelea por asegurar su lugar en el hexagonal final por el título. Sin embargo, los números reflejan su irregularidad: solo 6 victorias en 27 jornadas, acompañadas de 7 empates y 9 derrotas. 

Las cifras de Orense SC y Mushuc Runa en LigaPro 2025

La pelea es por entrar al hexagonal por ser campeón

El margen de error es mínimo, más aún considerando que rivales directos como Libertad, Universidad Católica, Deportivo Cuenca, Aucas y Emelec también están en la pelea.

Mushuc Runa llega con otro objetivo. Aunque ocupa posiciones bajas en la tabla, el equipo de Ambato viene de un triunfo revitalizador: 2-0 frente al Manta. El viaje hasta Machala será largo y exigente, pero la confianza está renovada, y no descartan sorprender.

Mushuc Runa
Mushuc Runa viene de ganar en la fecha 27.API

La ciudad bananera se alista para una jornada especial. Los orenses quieren hacer pesar su localía y seguir soñando con la liguilla, mientras que el Ponchito buscará amargar la fiesta y llevarse puntos. Los visitantes son los dueños del último de la tabla de posiciones. El fútbol será el gran protagonista de una noche que promete dejar huella en el torneo.

El compromiso será transmitido por Zapping Sport, El Canal del Fútbol y Ecuavisa, para que ningún aficionado se pierda este capítulo decisivo de la temporada.

