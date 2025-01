Noche Amarilla 2025: Hinchas y socios de Barcelona SC no están del todo entusiasmados

Comienza la cuenta regresiva para que los hinchas de Barcelona vivan la esperada fiesta de presentación del equipo para esta temporada, un año especialmente significativo al conmemorarse el centenario del club. Sin embargo, la Noche Amarilla 2025 ha generado opiniones divididas entre socios y fieles seguidores del Ídolo, quienes centran sus comentarios en dos aspectos principales: la presencia de la estrella invitada, Francesco Totti, y la incorporación del delantero Felipe Caicedo.

Lea también: Ecuador vs Colombia en el Sudamericano Sub-20: Fecha, hora y cuándo ver el partido

Barcelona SC: Octavio Rivero responde contundentemente a la prensa chilena Leer más

Fabián Alarcón expresó su escepticismo frente al evento organizado por el club guayaquileño, que tendrá lugar el próximo sábado en el estadio Monumental. “No tengo mucha expectativa”, confesó, y añadió que la llegada de Totti tampoco resulta un gran incentivo para él.

No hay expectativa para ser el año del centenario en Barcelona

“Al ser los 100 años no se siente la emoción o vibra como las Noches Amarillas anteriores, se entiende que la del centenario debería ser mejor que cuando vino Ronaldinho (exjugador brasileño), pero no se palpita aquello”, manifestó el socio a EXPRESO.

Sobre el armaje del plantel y la venida de Felipao, Alarcón respondió: “el equipo invita a soñar, ojalá encuentren rápido la química los nuevos con los viejos (jugadores). Los refuerzos están mejor que los del 2024, la llegada de Felipe ilusiona y mucho, a los años volvemos a tener un delantero de jerarquía y de peso como Ariel Nahuelpán o Jonatan Álvez, esperemos encuentre su ritmo, recupere su nivel y nos regale alegrías coperas”.

Francesco Totti es reconocido por vestir únicamente la camiseta de Roma. Es histórico en este club) archivo

El plantel de Barcelona SC sí ilusiona a los hinchas

Por otro lado, Mauricio Miranda y Antonio Murillo están de acuerdo en que la Noche Amarilla “siempre genera expectativa”, principalmente por la fiesta y apreciar la composición de la nómina de futbolistas para la temporada.

Neymar en Santos: Más cerca de sellar el retorno al fútbol brasileño Leer más

“Como tal, llena de felicidad volver a ver al equipo, y con una nueva ilusión de que este año sea campeón. Lo veo bien, han traído tres jugadores por puesto”, aseguró Miranda, quien manifestó su agrado por la presencia de Caicedo.

Murillo expresó sentirse ansioso por “el show en el Monumental”, no obstante lo que más le importará será “el juego del equipo”, sobre todo porque “el rival será Emelec”. Él cree que “ese detalle le agrega un toque especial”.

Felipe Caicedo no llena las expectativas de hinchas de Barcelona SC

“Ojalá los nuevos fichajes estén a la altura de la camiseta. A mí la verdad no me ilusiona nada la venida de Caicedo, espero que compita por el puesto de titular y me sorprenda para bien, pero no espero nada de un hombre que no ha jugado en 2 años y que lleva varios con un bajo nivel”, añadió.

Este criterio también es sostenido por Jonathan Bravo. Él afirmó que Felipao “dará solo un 50 % de lo que podría aportar un buen delantero” y que únicamente “sacaría provecho de su cuerpo” para ir al choque contra los rivales, por tal razón asevera que hay falta de gol y “es indispensable la contratación de otro atacante”.

Juan Carlos Muñoz y sus hijos consiguieron la anhelada foto con Felipe Caicedo. ALEJANDRO GILER / EXPRESO

El Clásico del Astillero sí atrae al aficionado para la Noche Amarilla

Bravo además reveló su emoción por tener por primera vez un Clásico del Astillero en la presentación de la plantilla. Esto “anima más el ambiente previo”, a pesar que “no es el mejor momento de Emelec”.

John Narváez: "En Perú se están fijando mucho en el futbolista ecuatoriano" Leer más

Ninguno de estos seguidores amarillos abordados dio relevancia a la presentación artística del cantante reguetonero Nicky Jam, el que fue invitado para animar musicalmente en el entretiempo al público en el Monumental.

Lea también: Liga de Quito: Patón Bauza recibió el cariño de los albos

Aunque existan opiniones diversas sobre la expectativa creada por la Noche Amarilla y sus protagonistas en el evento, estos cuatro aficionados toreros concedieron en la entrevista con este Diario que el exseleccionado italiano, de 48 años, Francesco Totti no causa mayores sensaciones de lo que pueda contribuir en un partido ante el histórico contrincante.

El máximo evento de presentación de Barcelona será en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, pactada para el jueves 6 de febrero. Para esta fiesta está invitado David Trezeguet, campeón de la Copa del Mundo con Francia 1998.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!