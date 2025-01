John Narváez: "En Perú se están fijando mucho en el futbolista ecuatoriano"

Perú se convirtió en una extensión del fútbol ecuatoriano. John Narváez, con su quinta temporada por disputar en el balompié de este país, es uno de los ocho representantes tricolores que han encontrado su lugar con protagonismo en la Liga 1.

El defensa central de Asociación Deportiva Tarma (ADT) reveló a EXPRESO detalles sobre su estabilidad en Perú y su experiencia en estos años en donde también pasó por Melgar y Carlos Mannucci.

Miguel Ángel Loor asegura que periodista nacional no sabe "vender" los jugadores Leer más

¿Cómo le fue en su primera experiencia en Perú?

Llegué en 2018 a Melgar después de jugar en Liga de Quito. Tuve la oportunidad de ser campeón esa misma temporada del Torneo Clausura peruano.

(Le puede interesar: Chito Vera sorprende modelando en París ¿Cómo fue su desfile?)

¿Cómo se siente en el fútbol peruano a puertas de iniciar con la quinta temporada?

Estuve dos años con Melgar (2018 y 2019), uno con Mannucci (2022) y una con ADT (2024). Son cuatro temporadas y en lo personal me ha ido súper bien. Yo ya sé cómo es todo el manejo, quizás a algunos les choca, pero yo entiendo cómo es el movimiento. El campeonato siempre termina en noviembre y eso me conviene porque tengo dos meses de vacaciones por allá (Ecuador).

Perú mercado que se interesa en jugadores ecuatorianos

Angelo Quiñónez (i) y Joao Rojas también militaron en clubes de Perú. CORTESIA

¿Qué opina de la llegada de más futbolistas ecuatorianos a equipos de la Liga 1?

Yo fui el único ecuatoriano en 2018 y ahí se fueron acoplando más jugadores. Ahora se están fijando mucho en los futbolistas de Ecuador. En la mayoría de los equipos hay uno o hasta tres ecuatorianos, y todos jugando.

¿Qué tan importante es tener a compatriotas en el equipo?

El año pasado nosotros éramos tres junto a Joao Rojas y Angelo Quiñónez que también estuvo acá. Resultaba muy importante tenernos cerca. Joao continúa en el grupo esta temporada. Él ha estado jugado, el 80 % de los partidos de campaña anterior estuvo presente. Aún tiene un buen nivel y ojalá así sea en esta temporada, que le vaya súper bien.

Noche Blanca 2025: estos son los detalles de la presentación de Liga de Quito Leer más

¿Qué se siente encontrarse con más tricolores en cada partido?

Con algunos sí saludo y les doy un abrazo. Con los que no he compartido mucho simplemente les doy la mano, pero con lo excompañeros claro que sí. Me ha tocado enfrentarlos a todos, sobre todo a Abel Casquete, Kevin Becerra (ambos en Chankas), Segundo Portocarrero (Universitario) y Carlos Garcés (Cienciano). Garcés es uno de los que viene haciendo buenas campañas desde el año anterior (2023) con muchos goles.

¿En qué factores se diferencia el fútbol de Perú con el de Ecuador?

El valor de los sueldos es muy parecido que con los equipos de la LigaPro, pero lo más importante es que el Perú son muy puntuales. El 90 % de los clubes son serios con eso, algo que en Ecuador es al contrario y vuelve la situación complicada. Por esa razón uno toma prioridades, el pago está a fin de mes o en los primeros días. A los equipos de Perú se les exige pagar a tiempo a sus planteles y los que no lo hacen terminan descendiendo.

Opinión sobre el fútbol ecuatoriano y Emelec

El defensor John Narváez (d) fue tricampeón de Ecuador con la camiseta de Emelec. CORTESIA

¿Quisiera regresar al fútbol ecuatoriano?

Siempre hay la expectativa de regresar, pero yo firmé en diciembre por un año más en el fútbol peruano con ADT y estamos enfocados en eso.

¿Recibió llamado de equipos ecuatorianos?

Como el fútbol peruano termina primero no existió hasta ese momento, pero ya después había asegurado mi renovación con ADT. Alguna vez tuve una conversación con el Manta, el presidente Jaime Estrada me dijo que me quería para este año, ahí lo felicité porque recién habían conseguido el esperado ascenso.

Noche Amarilla en New Jersey: Así será el show de Barcelona SC Leer más

Al haber quedado tricampeón con Emelec (2013, 2014 y 2015), ¿cómo ve la crítica situación por la que ha pasado en los últimos años?

Desde que entró la nueva directiva (periodo de José Pileggi) lo vi muy complicado. De a poco la gente se fue manifestando de esa realidad, hasta los periodistas iban cantando las verdades, pero a ellos (directivos) no les gustaba. Ahora se ven los resultados. Es un dolor que esté pasando así el equipo, esperemos que se levanten. Lo mejor que le podía pasar era que termine el año anterior y vengan otros dirigentes para arrancar un mejor año.

RELACIONADAS José Acevedo busca su revancha en la Karate 1 Premier League de París

¿Fue llamado por dirigentes de Emelec como opción de refuerzo?

Hace tres años un exfutbolista que lo tuve de compañero promocionó mi nombre y alguien de la directiva había dicho que le mande mi currículum. Desde ahí ya te das cuenta que no saben dónde están parados. Cómo le van a pedir currículum a uno de los que fue tricampeón con el Bombillo. Yo decía: si así comienzan, cómo será después.

¿Regresaría a Emelec en un futuro?

Yo no tengo ningún problema, la verdad. Creo que dejé una buena imagen cuando pasé por el Bombillo. Yo firmé un contrato con ADT, pero si yo tengo una propuesta de un equipo del extranjero o de Ecuador, no habría ningún inconveniente en regresar.

¿Qué hará una vez que se retire del fútbol?

Hace poco estaba por obtener mi título de entrenador profesional, aunque también me llamó la atención estudiar para fisioterapista. Si todo sale bien le hago uso al diploma de director técnico (risas).

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!