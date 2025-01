José Acevedo busca su revancha en la Karate 1 Premier League de París

Hablar de José Acevedo en las últimas dos temporadas es referirse al mejor exponente del karate nacional en la rama masculina. El ecuatoriano, de origen venezolano, afronta su segundo año en la Karate 1 Premier League, el nivel más alto de competencia mundial. La primera parada es en París, evento que se considera el más competitivo en esta instancia.

Cuando Acevedo participó por primera vez de la cita en Francia, el 2024, los nervios le traicionaron y no pudo demostrar su mejor versión, según contó a EXPRESO en ese momento. Ahora, en diálogo con este medio desde la capital francesa, dice sentirse mucho mejor preparado y se anima incluso con la posibilidad de pelear por una medalla.

Su grupo en los -84 kilogramos saltará al tatami el sábado 25 de enero en el estadio Pierre de Coubertin, con un todos contra todos entre cuatro rivales. Solo el primer lugar accede a los octavos de final y, desde esa fase, se definen los combates en un sistema de eliminación directa.

Ubicado en el puesto 19 del ranking mundial de su categoría, el joven entró desde el 2024 en el selecto grupo de karatekas que pueden participar en la Karate 1, pues el circuito solo está dispuesto para los deportistas que ocupan hasta el puesto 32 en el escalafón. Acevedo es el único del continente americano en ese lote.

“No paré de entrenar en diciembre, llegué de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho con la medalla de bronce, y seguí preparándome porque sabía que tenía este compromiso que es muy exigente, de verdad”, destaca el joven deportista, sobre su preparación.

Pero más allá de los resultados que pueda obtener, la posibilidad de ser parte de esta competencia ya le entregará puntos al ranking mundial, en donde su principal objetivo es escalar hasta obtener un cupo a los World Games 2025, el evento más importante para los deportes no olímpicos, que se llevará a cabo en Chengdu, China, en el mes de agosto.

“El solo hecho de estar aquí me da muy buenas sensaciones, me siento muy preparado, aparte que esto me da puntos para la clasificación a Juegos Mundiales. Espero darle esa plaza a mi país, porque mi sueño es poder brindarle una alegría con una medalla de ese nivel”, señala el karateca.

ACEVEDO Y LA MISIÓN DE SUMAR PUNTOS

José Acevedo busca clasificar a los World Game que en China ARCHIVO

Aunque la forma de clasificación directa es estar entre los tres primeros de su categoría y eso suena muy complicado, Acevedo tiene la referencia del 2024 para pensar en un ascenso importante. Arrancó debajo del puesto 30 y logró llegar hasta el 19, priorizando su presencia en todas las competencias de la Karate 1 Premier League, en donde más puntos se puede conseguir, además de los torneos panamericanos.

De hecho, en gran medida, Acevedo debe a los campeonatos panamericanos su buena ubicación en el ranking, ya que ha sido medallista en las dos últimas ediciones, con oro en Costa Rica 2023, y bronce en Uruguay 2024. Solo con esos dos eventos suma casi 1.000 puntos de los 1.500 que tiene al momento en la clasificación.

Así, el calendario del karateka determina otras tres paradas de la Premier League en China, Egipto y Marruecos, además del Campeonato Panamericano en México. En medio estarán los World Games, en caso de clasificar, y el año se cerrará con el Campeonato Mundial en El Cairo.

