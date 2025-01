Liga de Quito: Patón Bauza recibió el cariño de los albos

La Noche Blanca estuvo llena de glorias de Liga de Quito, quienes recibieron el cariño de los aficionados y disfrutaron de la fiesta de la U. Pero en medio de tantas estrellas, el protagonista de la velada fue el exentrenador argentino Edgardo Bauza, quien desde 2019, cuando anunció su retiro de los banquillos, no había tenido presentaciones públicas debido a un cuadro de demencia que le afecta.

El ingreso del Patón a la cancha del estadio Rodrigo Paz, en compañía de su esposa Maritza Gallardo y su hijo Maximiliano Bauza, fue por un pasillo formado por las glorias albas, entre los que estaban varios jugadores con los que ganó la histórica Copa Libertadores de 2008.

Las ovaciones y las lágrimas de hinchas y exfutbolistas reflejaron las emociones que se vivieron en el regreso de Bauza a su querida casa. El extécnico sonreía al sentir las muestras de cariño mientras que sus exdirigidos se mostraban afectados al ver el estado del timonel que los guió a la gloria continental.

Claudio Bieler, uno de los puntos altos del equipo de 2008, comentó que “fue un momento especial volver a estar con el Patón, una persona que marcó nuestras vidas. Está pasando por un momento complicado, el cariño que le pudimos dar nos hizo emocionar”.

Otro jugador clave de los universitarios en esa época fue Enrique Vera. El Rambert señaló que “por el Patón haremos fuerza desde donde estemos para que se recupere. Estoy convencido de que él es el artífice de todo esto, sin él, nosotros no seríamos lo que somos para esta gran institución”.

SORPRESA Y DESPEDIDA EN LIGA DE QUITO

Carlos Gruezo fue la sorpresa de la Noche Blanca. El volante formó parte de la presentación del plantel de Liga de Quito. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Otro de los puntos altos fue la presentación de la plantilla de los azucenas, momento en el que se confirmó a Carlos Gruezo como su flamante refuerzo, siendo la sorpresa preparada por la dirigencia. Pero de la alegría de la nueva contratación, los hinchas pasaron a la tristeza de la despedida de Ezequiel Piovi, quien se convirtió en referente del conjunto capitalino.

“Quiero agradecerles a todos por el cariño, respeto, por acompañar y apoyar al equipo en las buenas y en las no tan buenas. Y pedirles un gran favor, que sigamos unidos, dirigencia, cuerpo técnico, jugadores y nosotros como hinchas apoyándolos”, afirmó Keki.

La Noche Blanca tuvo su cierre con el encuentro amistoso entre Liga de Quito contra Alianza Lima de Perú, que en su plantel contó con los exgoleadores albos Paolo Guerrero y Hernán Barcos, quienes fueron invitados a levantar los trofeos que la U ha alcanzado junto a otros ídolos en el medio de la cancha.

Ya en el partido, Guerrero volvió a demostrar su contundencia al abrir el marcador con un cabezazo al final del primer tiempo. El empate definitivo se dio al inicio de la etapa complementaria por parte de Darío Mina.

LA EVALUACIÓN DEL DT VITAMINA SÁNCHEZ

José Quintero sufrió una lesión muscular en el primer tiempo del juego amistoso ante Alianza Lima. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Pablo Sánchez, entrenador de los universitarios, analizó que “estoy contento por ser el primer partido. Fue una noche con muchas emociones, un día largo. Quedo satisfecho con el rendimiento de los muchachos”.

Sobre el hecho de que no tuvieron acción refuerzos como Gruezo, Darío Aimar, Kevin Minda o Lautaro Pastrán, Vitamina dijo que “no los podíamos usar porque hay un reglamento nuevo que dice que si no están definitivamente inscritos, podemos tener sanciones. Por eso no nos arriesgamos”.

El entrenador lamentó la lesión de José Quintero, quien se perdería la disputa de la Supercopa, el sábado 1 de febrero. “En principio, creemos que es un desgarro. Puede ser de 1 u 8 centímetros. De acuerdo a eso será su recuperación, esperemos que sea lo más leve posible y que se recupere pronto”, indicó.

EL POLÉMICO ARBITRAJE DE BYRON MORENO

Byron Moreno (c) dirigió el amistoso entre la Liga de Quito y Alianza Lima. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

El exábitro Byron Moreno fue uno de los invitados a la Noche Blanca para dirigir el juego entre las glorias albas. Pero sorprendió que también aparezca para el encuentro amistoso entre Liga de Quito y Alianza Lima.

Moreno y su terna tomaron el lugar del equipo arbitral liderado por Roddy Zambrano, asignado para el encuentro, pero que abandonó el estadio Rodrigo Paz al tener que compartir el camerino con el exjuez.

“Para algunos Byron Moreno es histórico, para el arbitraje ecuatoriano es una vergüenza, nos deben respetar, no nos pueden dar el mismo camerino”, argumentó Luis Muentes, presidente del gremio arbitral, sobre esta decisión.

Eduardo Álvarez, director deportivo de los albos, se mostró molesto por esta medida. “La decisión la tomaron los señores (Néstor) Pitana y (Luis) Muentes. La molestia es por la falta de comunicación. No fue una sorpresa la designación de Byron (Moreno). La Comisión de Arbitraje nos autorizó”, afirmó el directivo.

En el partido, Moreno tuvo una polémica medida al no validar el segundo gol local tras un choque entre el arquero y un defensa del rival. Después de varios minutos decidió que el tanto no subía el marcador como muestra de fair play y por ser un duelo amistoso, ante la molestia de los albos.

